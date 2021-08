L’hôte de NPR ne blâme pas Biden pour le chaos en Afghanistan, suggère de blâmer les terres avec ceux sous le président

L’animateur de NPR, Michel Martin, a détourné le blâme du président Biden pour le chaos en cours en Afghanistan et a suggéré que les groupes nationalistes blancs devraient être une préoccupation majeure pour le président.

Lors de l’émission “This Week” sur ABC dimanche, l’animatrice Martha Raddatz a critiqué l’administration Biden pour sa planification à courte vue concernant le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, ce qui a conduit les talibans à prendre le contrôle d’une grande partie du pays.

“Nous ne savions peut-être pas à quelle vitesse cela se produirait, mais je ne peux pas, c’est difficile pour moi de croire qu’ils ne s’attendaient pas à ce que cela se produise car ils savaient que nous nous retirions”, a déclaré Raddatz.

Martin a interrompu en suggérant que la responsabilité des troubles entourant l’évacuation des citoyens américains et de leurs alliés du pays incombe à ceux du président Biden.

“Est-ce que l’efficacité opérationnelle n’atteint pas un peu plus bas que l’ovale?” demanda Martin.

Alors que Martin a reconnu que Biden en tant que président était responsable des coups plus larges du retrait des troupes américaines, le blâme revenait également aux prédécesseurs de Biden pour ne pas s’être préparés.

LES JOURNALISTES PERPLEXÉS PAR LES COMMENTAIRES DE BIDEN SUR LE RETRAIT AFGHAN : « LA RÉALITÉ ET LA RHÉTORIQUE SONT À DES KILOMÈTRES »

“Il y a beaucoup de gens qui étaient en poste et qui avaient leurs responsabilités plus longtemps que Joe Biden. Il me semble que la planification de cela aurait dû commencer il y a un an avec l’administration précédente.” dit Martin.

L’ancien président Donald Trump a plaidé pour le retrait des troupes américaines pendant son mandat. En février 2020, Trump a initialement conclu un accord qui retirerait toutes les troupes américaines du pays d’ici mai 2021. Biden lui-même a reconnu cet accord dans son discours de lundi.

« Quand je suis arrivé au pouvoir, j’ai hérité d’un accord que le président Trump a négocié avec les talibans. En vertu de son accord, les forces américaines seraient hors d’Afghanistan d’ici le 1er mai 2021, un peu plus de trois mois après mon entrée en fonction. Les forces américaines avaient déjà réduit sous l’administration Trump d’environ 15 500 soldats américains à 2 500 soldats dans le pays. Et les talibans étaient à leur plus fort militairement depuis 2001 », a déclaré Biden.

Raddatz a fait remarquer que si sept Américains sur dix voulaient des troupes hors d’Afghanistan, beaucoup se demandent maintenant si la décision en valait la peine. Martin a affirmé que “toute la question” de savoir si le retrait en valait la peine ne peut pas être résolue pour le moment, mais a pivoté sur les inquiétudes concernant le potentiel des groupes nationalistes blancs à utiliser la situation comme outil de recrutement.

“Je pense que toute cette question de savoir si cela en valait la peine, comment tout cela s’est terminé, c’est juste quelque chose qui va bouleverser le pays pendant un certain temps.” dit Martin. “L’une de mes préoccupations est ce que cela fait pour le recrutement de groupes nationalistes blancs. Je veux dire que cela a été l’un de leurs principaux problèmes est les réfugiés et le sentiment que les Américains perdent leur identité et leur sentiment de puissance à la fois chez eux et à l’étranger. “

La semaine dernière, les troupes talibanes ont officiellement pris le contrôle du pays d’Afghanistan à la suite du retrait de Biden des troupes américaines. Divers journalistes et politiciens ont appelé l’administration Biden pour ce résultat désastreux ainsi que les mauvaises adresses de Biden à la nation.