L’hôte de Tottenham Hotspur, NS Mura, à la recherche de la rédemption de la défaite du derby

Moins on parle de la défaite écrasante contre Arsenal, mieux c’est. Mais bien que cela puisse soulager les malheurs des fans des Spurs, Nuno Espirito Santo et ses joueurs doivent faire face à la réalité d’une autre perte substantielle. Tottenham Hotspur affrontera NS Mura en Europa Conference League, une équipe slovène qui a remporté son championnat national l’année dernière. Ce ne sera pas une mince affaire, un autre match difficile dans le calendrier des Spurs.

Chance de rédemption en Europe : l’hôte de Tottenham Hotspur NS Mura

Rotation

Nuno a effectué cinq changements entre la victoire héroïque aux tirs au but de la Coupe Carabao et le désastreux Derby du nord de Londres. La rotation est susceptible d’être à nouveau le cas contre NS Mura. Les Spurs seront sans aucun doute heureux de jouer à domicile cette fois-ci plutôt que de se rendre en Europe de l’Est. Néanmoins, ce sera probablement un affrontement exténuant dans le groupe G de la Conference League. NS Mura est au plus bas et ils auront faim de marquer des points au tableau. Le nul 2-2 de Tottenham contre Rennes la dernière fois signifie que le groupe reste assez serré. Alors que les Spurs ont pu accrocher un point grâce au renard dans la surface Pierre-Emile Hojgberg, les fidèles rennais créaient un mur du son à l’intérieur du Roazhon Park. Il a fourni une ouverture passionnante à la bataille sur le terrain.

Un joueur clé qui pourrait illuminer la Lane contre NS Mura est Bryan Gil. Il a joué 20 minutes, sortant du banc contre Arsenal. Gil est une bouffée d’air frais avec sa course directe, ses compétences soyeuses et son sens du ballon. Comme le souligne Nuno, Gil doit faire un peu plus de travail au gymnase et s’installer un peu plus en Angleterre. Mais même dans les premiers aperçus de sa pièce, il y a beaucoup de promesses. Quand il monte sur le ballon, il met les fans sur le bord de leurs sièges. Ils s’attendent à ce que Gil crée quelque chose à partir de rien. Le faire passer à la vitesse supérieure ne servira qu’à soutenir Harry Kane et Heung-Min Son. Quel front trois cela pourrait être.

Priorités

Tottenham compte déjà quatre points sur les quatre premiers, malgré un départ parfait. La malédiction du manager du mois de Premier League a vraiment durement frappé les Spurs. Mais il y a beaucoup de temps pour récupérer, seulement six matchs.

Cela dit, Nuno sera obligé de réfléchir à la façon dont il souhaite donner la priorité à la Conference League, avec les Spurs contre Aston Villa ce week-end. Les Villans sont en assez bonne forme, en pleine forme après leur première victoire à Old Trafford depuis 12 ans. Il n’y a pas de record aussi impressionnant à battre au Tottenham Hotspur Stadium, Villa battant les Spurs 2-1 dès le mois de mai de cette année. En fait, l’équipe des West Midlands se situe un point au-dessus des Lilywhites, faisant partie du peloton pourchassant West Ham United à la septième place.

Une partie du processus de décision consiste à évaluer la valeur réelle de la Conference League pour les Spurs. Financièrement, le tournoi a une certaine valeur. Mais, le maximum que Tottenham pourrait gagner du tournoi est d’environ 15 millions d’euros. C’est l’ombre des 89 millions d’euros proposés en Ligue des champions.

Quoi de mieux que de l’argent pour les Spurs ? Facile. Trophées. Gagner la Conference League ne rapportera pas aux fans de Tottenham de véritables fanfaronnades, mais ce serait une autre “première” pour le club qui était le premier champion d’Europe en Angleterre en 1963. Cela signifierait beaucoup plus pour les fans que pour le réputation du club. Mais un premier avant-goût de la victoire, qui doit encore être obtenu grâce à un format similaire de phases de groupes, éliminations directes et finales, pourrait être de la plus haute importance pour ce club qui manque cruellement d’argenterie.

Photo principale

