L’hôte, dernier obstacle pour l’Espagne en route vers la grande finale

08/02/2021

Le à 15:39 CEST

pari

Les jeux qui décideront des médailles dans la compétition de football de ces Jeux Olympiques commencent, où nous pouvons dire avec fierté que l’Espagne sera dans la lutte.

Le premier objectif de ceux dirigés par Luis De La Fuente ne devrait pas être autre que d’essayer de se battre pour le maximum et ce n’est rien d’autre que de se battre pour l’or lors de la grande finale du tournoi olympique. Pour cela, devra surmonter un écrou difficile à casser comme l’équipe japonaise, dirigée par le jeune joueur madrilène Take Kubo.

Nous devons tous être conscients de ce que cela signifie d’affronter une équipe hôte dans ce type d’événements. Malgré le fait que dans ce cas cette situation soit décimée par le manque de public, c’est quelque chose qui continue d’être un point en faveur pour les locaux et un handicap pour l’équipe espagnole.

Non seulement c’est ce que nous devons prendre en compte. Il faut aussi savoir que Le Japon était une équipe qui a atteint la tête de la phase de groupes en comptant ses matchs par victoires et que, plus tard, il a pu surmonter les quarts de finale en battant son rival aux tirs au but.

Une équipe japonaise où il faut souligner son bon travail défensif, car a réussi à être l’équipe avec le moins de buts dans la compétition avec un seul but encaissé à ce jour. Cabe recordar que España es una selección con un excelente manejo de balón y circulación de este, pero es un equipo que tiende a atascarse en los metros finales y, salvo en los cuartos de final (anotó cinco tantos), cuenta con una evidente falta de but.

Pour cette raison, ajoutée au fait que nous sommes en demi-finale avec la peur d’être exclu d’une hypothétique finale par les deux équipes, je considère que le meilleur marché à rechercher dans ce match est celui des “Goals” puisque dans, Betfair, nous avons trouvé un quota juteux de [1.65]

En revanche, profitant de l’option offerte par la plateforme Betfair, je pense qu’il est intéressant d’étudier les multiples variantes proposées par le « Combipartido ». Par conséquent, nous pouvons mélanger le marché “Match Winner” avec le marché “Goals”. Alors, je propose une belle option dans laquelle on opte pour “L’Espagne gagne ou fait match nul et Moins de 1,5 buts en 1ère mi-temps”.

Le quota offert par l’équipe Betfair pour cette sélection est de [1.68]Sans aucun doute, une option très intéressante puisque, de manière générale, je vois l’Espagne avec un meilleur football et avec un moral très élevé après avoir obtenu une passe pour les demi-finales “in extremis” contre la Côte d’Ivoire.

Il peut également être combiné avec l’option qui, tout au plus, voyons un but dans les quarante-cinq premières minutes d’action. Sans aucun doute, ce seront les moments de plus grand respect de la part des deux équipes et, en même temps, de plus grande peur de commettre des erreurs non désirées qui conditionneront le reste de la demi-finale pour les deux.