L’hôte des Game Awards 2021 fait silence sur les allégations d’Activision Blizzard

Image : Les récompenses du jeu

Alors que l’émission annuelle des Game Awards de Geoff Keighley entre dans sa huitième année, le créateur et animateur a déclaré aujourd’hui au Washington Post qu’il réfléchissait toujours à la manière de « naviguer » l’implication d’Activision Blizzard dans la cérémonie à la suite des derniers rapports d’inconduite sexuelle chez l’éditeur.

« Nous voulons soutenir les employés et les développeurs », a déclaré Keighley dans une interview sur ce à quoi s’attendre lors des Game Awards 2021, qui ont lieu le 9 décembre. « [Keighley] Il a ajouté qu’il soutenait les gens qui présentaient leurs histoires, mais ne voulait pas non plus diminuer les opportunités des développeurs de mettre en lumière leurs jeux », a rapporté le Washington Post.

« Nous devons réfléchir très attentivement à la façon de procéder ici », a-t-il déclaré dans l’interview. Bien qu’il soit l’une des figures les plus en vue de l’industrie du jeu vidéo, Keighley s’est jusqu’à présent abstenu de dénoncer les années d’abus signalées dans l’une des plus grandes sociétés de jeux au monde.

Keighley et The Game Awards n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Activision Blizzard, qui fait l’objet d’une action en justice intentée par les régulateurs californiens, alléguant des années de discrimination sexuelle généralisée, de harcèlement et d’autres formes de mauvais traitements, fait partie d’une poignée d’entreprises siégeant au conseil consultatif des Game Awards. En plus du président d’Activision Rob Kostich, le conseil d’administration comprend également des dirigeants de Nintendo, Microsoft, Sony et de nombreux autres géants de l’industrie du jeu.

Image : Les récompenses du jeu

Les dirigeants de ces fabricants de consoles en particulier étaient quelques-unes des rares voix qui se sont exprimées récemment, bien qu’en interne plutôt que publiquement, à la suite d’une enquête explosive du Wall Street Journal sur une mauvaise conduite chez Activision Blizzard qui impliquait son PDG, Bobby Kotick.

Alors que des milliers d’employés de l’éditeur ont appelé Kotick à démissionner, le président de Nintendo of America Doug Bowser, le patron de PlayStation Jim Ryan et le directeur de Xbox Phil Spencer ont chacun envoyé un courrier électronique à leur personnel respectif pour exprimer leur propre dégoût et leur inquiétude face aux allégations, bien qu’aucun n’ait annoncé toute modification spécifique de leurs relations commerciales avec Activision Blizzard.

En plus de reconnaître le travail acharné et les réalisations artistiques des développeurs de jeux, les Game Awards sont également une plateforme marketing géante permettant aux sociétés de jeux de faire la publicité de leurs prochains jeux. L’année dernière, Activision a profité de l’événement pour présenter la première saison du contenu Warzone post-lancement de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Lire la suite: Les jeux créés dans des conditions difficiles ne méritent pas les prix de la «meilleure direction»

Dans le dernier épisode d’Inside the Game Awards, une série de podcasts faisant la promotion de l’émission, Keighley a confirmé que les nouvelles annonces de jeux et les bandes-annonces sont de loin la partie la plus populaire de l’événement et la principale raison pour laquelle la plupart des téléspectateurs se connectent. Il a également parlé longuement sur le travail et la collaboration avec les sociétés de jeux qui entrent dans la sélection de la sélection de bandes-annonces de chaque année. Keighley a confirmé au Washington Post que l’émission de 2021 n’inclurait rien sur Diablo IV et Overwatch 2 récemment retardés de Blizzard, mais n’a pas mentionné si d’autres jeux Activision Blizzard pourraient apparaître.

Cependant, les accusations d’inconduite et d’abus ne sont pas propres à Activision Blizzard. En plus de la montagne croissante de rapports sur le crunch dans de nombreux studios souvent nominés aux Game Awards, d’autres membres de son conseil consultatif ont également été critiqués. La division PlayStation de Sony a récemment été poursuivie en justice par un ancien employé alléguant une discrimination fondée sur le sexe. Microsoft a fait face à un certain nombre d’accusations de discrimination au fil des ans. Les rapports d’une culture de sexisme à Riot Games ont finalement abouti à un règlement géant. Et Ubisoft, qui a fait face à son propre compte #MeToo l’année dernière, continue d’être accusé par des employés actuels et anciens de ne pas prendre au sérieux les plaintes pour faute professionnelle.