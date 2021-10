L’hôte d’Infowars supplie le juge d’abandonner les accusations d’émeute : je suis comme Jésus !

OH, SUREPilar MelendezNational ReporterPublié le 14 octobre 2021 à 18h07 HE

Dans une tentative vraiment bizarre de faire rejeter ses accusations pour son rôle présumé dans les émeutes du Capitole, l’animateur d’Infowars Jonathon Owen Shroyer a comparé sa conduite à celle de Jésus-Christ ou du Dalaï Lama. La comparaison faisait partie de plusieurs arguments avancés par Shroyer dans une motion jeudi pour rejeter les deux accusations de délits auxquelles il fait face dans le cadre des émeutes du Capitole. Il a également insisté sur le fait qu’il est membre de la presse et que le gouvernement l’a invité sur le terrain fédéral en supprimant les barricades qui ont permis à des centaines d’émeutiers de finalement s’introduire dans le bâtiment. Shroyer a également fait valoir que si ses actions ce jour-là « équivalaient à une conduite désordonnée, alors Jésus-Christ ou le Dalaï Lama auraient été arrêtés pour avoir tenté d’être un artisan de la paix ».

Les procureurs allèguent que l’hôte du programme Infowars War Room With Owen Shroyer a marché jusqu’au Capitole avec plusieurs autres partisans de Trump. Il a été entendu sur une vidéo disant à la foule : « Aujourd’hui, nous marchons pour le Capitole parce qu’en ce 6 janvier 2021 historique, nous devons informer nos membres du Congrès et nos femmes, et nous devons informer Mike Pence, ils ont volé les élections, nous savons qu’ils l’ont volé, et nous n’allons pas l’accepter ! Shroyer a ensuite été vu sur vidéo du côté ouest du Capitole et en haut des escaliers du côté est du bâtiment fédéral, selon les documents d’accusation.

