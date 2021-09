in

Trahison ou survie ?, l’un des animateurs qui a commencé la matinée Aujourd’hui sur Televisa profite désormais des miels du succès dans le cadre de sa compétition directe, la matinale TV Azteca Viens la joie.

Et c’est que peut-être beaucoup ne se souviennent pas mais les irrévérencieux Horacio Villalobos Cela faisait partie de la première saison du programme Hoy et oui, Andrea Legarreta faisait déjà partie du programme télévisé maintenant produit par Andrea Rodríguez Doria.

Les Programme d’aujourd’hui Il a commencé sous la direction d’Andrea Legarreta, Alfredo Adame, Talina Fernández, Angélica Vale, Martha Carrillo, Sofía Villalobos, Toño de Valdés, Anselmo Alonso, Carlos Eduardo Rico, Horacio Villalobos, Capi Albores et Galilea Montijo, cette dernière n’y participant que pour 3 semaines.

L’hôte du programme Hoy les aurait changés pour VLA. Photo : Instagram

À l’époque, 1998, Hoy incluait des sections d’actualités et commençait très tôt le matin. C’est dans la saison 3, qu’Horacio Villalobos ne fait plus partie du casting et commence à « flirter » avec d’autres projets.

Le nouveau millénaire a amené Aujourd’hui de nouveaux visages, reprenant uniquement Alfredo Adame et ajoutant des talents tels que : Fernanda Familiar, Gloria Calzada, Laura Flores, Diego Schoening, Fabián Lavalle, Angie Pérez Dávila, Adriana Riveramelo, Silvia Lomelí, Mariana Botas et Juan José Ulloa.

Actuellement, Horacio Villalobos a oublié les “T-shirts” des entreprises et autres et participe joyeusement en tant que juge irrévérencieux de Je veux chanter !, où plus d’une fois il a suscité la polémique.

La vérité est que depuis un certain temps, il y a eu un échange de talents entre Televisa et TV Azteca et cette situation s’est atténuée après la suppression des exclusivités, de sorte que de nombreux artistes vont simplement là où il y a du travail.