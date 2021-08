L’hôte permanent révélé près de 9 mois après la mort d’Alex Trebek

Après des mois d’invités à accueillir Jeopardy, la production est sur le point de conclure un accord pour nommer le remplaçant permanent d’Alex Trebek. Selon Variety, Mike Richards est en négociations avancées pour héberger Jeopardy de manière permanente. Richards était l’un des hôtes invités du programme plus tôt cette année et a reçu des critiques positives de la part des fans.

Variety a rapporté que Richards, qui a rejoint Jeopardy en 2020 en tant que producteur exécutif, est en négociations avancées avec Sony Pictures Television pour être l’hôte permanent du quiz. La publication a rapporté que ceux de Sony Pictures ont été impressionnés à la fois par la capacité de Richards à diriger le navire dans les coulisses et par sa “manière facile à l’antenne”. Lorsqu’on lui a demandé de commenter, Sony Pictures a déclaré qu’ils étaient toujours en négociations avec d’autres candidats pour le poste (les précédents hôtes invités Mayim Bialik et l’ancien champion de Jeopardy Buzzy Cohen ont également été fortement pris en compte). Ils ont refusé de commenter la possibilité que Richards soit nommé hôte permanent de Jeopardy. Alors que Richards serait le favori pour le poste, le point de vente a averti que cet accord n’est pas encore gravé dans le marbre et que des changements peuvent encore être apportés.

Avant de rejoindre Jeopardy, Richards a travaillé sur une multitude de programmes différents. Il a précédemment travaillé en tant que producteur sur The Price is Right, Let’s Make a Deal et, plus récemment, l’édition célébrité de Who Wants to Be a Millionaire pour ABC. En plus de son expérience dans le domaine de la production, il a également de l’expérience dans l’hébergement. Richards a hébergé Divided and The Pyramid pour le câbleur GSN de Sony Pictures.

Au cours des derniers mois, Jeopardy a fait appel à un éventail d’hôtes invités pour diriger le quiz. Ces hôtes invités incluent Aaron Rodgers, Katie Couric, LeVar Burton et Savannah Guthrie. Les téléspectateurs se sont demandé qui parmi ces personnes serait nommé pour remplacer Trebek. Trebek, qui a animé Jeopardy pendant plus de trois décennies, est décédé en novembre. Le défunt hôte est décédé à l’âge de 80 ans après une bataille contre le cancer du pancréas. À l’époque, le PDG de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, a partagé une déclaration sur la mort de Trebek, qui disait : “Pendant 37 années incroyables, Alex était la voix réconfortante, ce moment d’évasion et de divertissement à la fin d’une longue et dure journée pour des millions de des gens du monde entier. Il était le cœur et l’âme de Jeopardy ! et il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont fait partie de leur vie. Nos pensées vont à Jean, Matthew, Emily et Nicky.”