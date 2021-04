L’hôtel Ashoka de Delhi converti en établissement de santé Covid pour les juges et le personnel judiciaire du HC

Il faudra au moins jusqu’à la fin de la semaine pour que l’installation devienne opérationnelle. (C’EST À DIRE)

Le gouvernement de Delhi a converti 100 chambres de l’hôtel Ashoka en un établissement de santé Covid pour les juges de la Haute Cour, le personnel judiciaire et leurs familles. L’établissement sera associé à l’hôpital Primus. Dans une ordonnance, la magistrate sous-divisionnaire de Chanakyapuri, Geeta Grover, a déclaré que l’hôpital Primus dirigera les installations de l’hôtel Ashoka et s’occupera également de l’élimination des déchets biomédicaux. L’ordre dit que le personnel de l’hôtel recevra tous les équipements de protection et une formation de base adéquate. Il fournira également des ambulances pour le transfert des patients, tandis que l’hôtel fournira des services, y compris les chambres, le ménage, la désinfection et la nourriture, pour les patients. La commande indiquait également que les frais d’utilisation de l’installation seront perçus par l’hôpital et que le paiement sera effectué par celui-ci à l’hôtel.

Dans son ordonnance, le SDM déclare qu’une demande a été reçue de la Haute Cour de Delhi pour la création d’un CHC (centre de santé communautaire) pour les juges honorables et autres huissiers de justice de la Haute Cour de Delhi et leurs familles. «Maintenant, par conséquent, moi, Geeta Grover… dans l’exercice de mes pouvoirs… et dans l’intérêt général imminent du public, exigeons par la présente que les 100 chambres de l’hôtel Ashoka, à New Delhi, mettent en place le centre de santé Covid à l’usage des juges honorables et les autres huissiers de justice de la Haute Cour de Delhi et leurs familles et les mettent à la disposition de l’hôpital Primus, Chanakyapuri, New Delhi avec effet immédiat… »précise la SDM dans son ordonnance.

S’adressant à l’Indian Express, Grover a déclaré que l’ordre avait en effet été passé à cet effet. Elle a ajouté qu’il faudrait au moins jusqu’à la fin de la semaine pour que l’installation devienne opérationnelle. «Ce ne sera que pour les juges, le personnel de HC et leurs familles, comme mentionné dans l’ordonnance», a-t-elle déclaré à IE.

