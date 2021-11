L’hôtel CANCELS Gun Confab après avoir appris que George Zimmerman était le conférencier invité

George Zimmerman – Trayvon Martin (encart)

*Il est définitivement une MAUVAISE nouvelle ! Il a une certaine puanteur qu’il faut éviter.

Un événement de fin de semaine avec un discours de George Zimmerman a été annulé par un groupe hôtelier de l’Idaho après que la société a découvert que l’homme qui a assassiné l’adolescent de Floride Trayvon Martin devait être une attraction phare de leur lieu.

Le rassemblement, présenté comme la Lethal Force Gun Laws 2021 Tactics & Strategies Conference, devait commencer vendredi et se terminer lundi à l’hôtel Riverside à Boise.

L’Idaho Statesman a publié une déclaration selon laquelle l’hôtelier avait supprimé l’événement après avoir pris connaissance de ses « détails incendiaires » via les réseaux sociaux. Ce rapport indiquait que les propriétaires de l’hôtel citaient pour sa raison « l’immense douleur » que Zimmerman avait causée à ses « invités, aux membres de l’équipe et à la communauté » lorsqu’il avait tué l’adolescent noir non armé en février 2012.

