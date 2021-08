in

08/10/2021

Le à 19:02 CEST

Léo Messi arrivé ce mardi matin dans la capitale française, où il a été accueilli par une foule de fans qui voulaient lui souhaiter la bienvenue à Paris. L’Argentin est en attendant de signer son contrat avec le PSG et officialiser sa signature. Et en attendant ce fait, Messi accompagné de sa femme Antonella et de leurs trois enfants, Ils séjourneront au luxueux hôtel Le Royal Monceau. Il n’y a encore rien de confirmé, mais tout indique que ce sera le lieu où vivront-ils les premiers jours après avoir signé son contrat avec le Paris Saint-Germain.

est hôtel cinq étoiles est défini sur sa page officielle comme un palais parisien, est situé sur la prestigieuse Avenue Hoche, à quelques pas des Champs Elysées et de l’Arc de Triomphe. “C’est une oasis de charme, de tranquillité et de cordialité au centre de Paris”dit sa page en ligne.

L’hôtel de luxe où séjournera Leo Messi après son arrivée à Paris

| Le Royal Monceau

Cet hôtel de luxe a 149 chambres luxueuses, dont 3 superbes suites présidentielles. Côté gastronomie, Le Royal Monceau compte de nombreux restaurants “à manger et à boire” qui associent le meilleur de la culture et de la cuisine locales aux plats du monde. Chacun a son atmosphère unique, oudes options qui s’adaptent à toutes les humeurs et à tout type de célébration”.

A tout cela s’ajoute que dispose d’un spa de 1500 m² qui dispose d’un bassin de 23 mètres baigné de lumière naturelle, de sept cabines de soins dont une chambre double VIP et des espaces séparés pour hommes et femmes avec saunas, bain turc, laconicum (qui sont des toilettes sèches), expérience de douche et fontaine à glace.