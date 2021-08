L’hôtesse de l’air devient virale avec des astuces vidéo révélatrices pour obtenir des surclassements de première classe

Un agent de bord est devenu viral sur TikTok ce mois-ci en partageant des moyens d’obtenir des surclassements de première classe. Elle a suggéré qu’une façon pour les clients d’obtenir un siège en première classe est d’être simplement gentil avec l’équipage de conduite. Le deuxième indice qu’elle a donné nécessite un peu plus de chance, car il s’agit d’être sur un vol avec peu d’autres clients. Les indices ont provoqué une tempête sur les réseaux sociaux, ce qui a finalement amené l’hôtesse de l’air à ajouter un avertissement selon lequel ses indices ne fonctionnent pas toujours.

Le préposé, qui s’appelle Cierra Mistt sur TikTok et Instagram, a affirmé qu’il existe “de nombreuses façons” d’obtenir des surclassements gratuits en première classe. L’un des moyens “les plus simples” d’obtenir un surclassement gratuit est simplement d’être gentil avec les agents d’embarquement et les agents de bord, a-t-elle déclaré. “Les miracles que nous pouvons faire quand on nous donne du Starbucks ou un sac de chocolats, en particulier ces longues journées où nous avons des vols consécutifs et n’avons même pas le temps d’aller chercher de la nourriture”, a-t-elle déclaré.

La deuxième façon d’obtenir des mises à jour gratuites implique un coup de chance, bien que Mistt prétende qu’il s’agit d’une méthode “commune”. Selon l’accompagnateur, ils doivent parfois déplacer les passagers jusqu’à l’avant de l’avion pour des raisons de masse et centrage si le vol n’est pas plein. Comme les avions sont lourds à l’arrière, les préposés conduisent généralement les passagers de l’arrière vers l’avant, dit-elle.

À la fin de la vidéo, Mistt a dirigé ses abonnés TikTok vers sa page Instagram pour la troisième façon d’obtenir des mises à jour gratuites. Les abonnés de Mistt se sont plaints qu’elle n’avait pas encore posté cette troisième voie, mais elle a ensuite commenté qu’elle publiait une vidéo complète de trois minutes sur sa page YouTube. Cependant, elle ne l’a toujours pas posté là non plus.

Le post TikTok de Mistt avec la vidéo a plus de 3,8 millions de vues. Alors que certains des commentateurs l’ont remerciée pour les conseils, beaucoup se sont demandé s’ils fonctionneraient vraiment. “Ce n’est pas vrai à 100%. S’il vous plaît, ne vous fâchez pas contre le personnel de la compagnie aérienne lorsque cette idiotie ne fonctionne pas”, a écrit une personne. Une autre personne qui prétendait être un pilote a déclaré qu’il n’y avait “aucun moyen qu’un agent de bord puisse vous surclasser gratuitement”. Une autre personne a écrit : “En tant qu’agent d’accueil, nous ne faisons pas de surclassements gratuits, et si nous le faisons, c’est d’abord le personnel, puis par statut, [and ticket] prix. » Une personne a affirmé qu’elle serait licenciée si elle transférait les gens en première classe sans les faire payer.

Finalement, Mistt a ajouté un avertissement. “Ces [aren’t] garantie de fonctionner”, a-t-elle écrit. “Ce sont des wats que j’ai connus pour fonctionner… De plus, je poste au nom de mes opinions; pas ma société. C’est tout.”