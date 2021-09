L’hôtesse de l’air est de retour en production pour la saison 2 et Kaley Cuoco a un tout nouveau “Do”

Je n’ai jamais eu de frange, mais tous ceux que je connais qui en ont eu me disent qu’ils nécessitent un entretien supplémentaire. Personne qui était aussi foiré que Cassie dans la saison 1 ne sera en mesure de maintenir longtemps le bang parfait et élégant. Donc, c’est probablement un petit indice pour les téléspectateurs que Cassie est dans le droit chemin depuis un certain temps au moment où nous la retrouvons dans la saison 2.

Et, Kaley Cuoco semble très enthousiaste à l’idée de commencer à tourner la deuxième saison dans son rôle nominé aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Elle a publié plusieurs vidéos et photos dans ses histoires sur le début de la nouvelle saison, notamment en republiant les mots enthousiastes de quelqu’un d’autre sur l’hôtesse de l’air et la nouvelle audacieuse de Cassie :