Vêtements rock de la côte est s’est associé à des death metallers basés en Floride CADAVRE CANNIBAL pour créer le CC-de marque « Corps massacré » huile à barbe. Fabriqué avec de l’argon, du jojoba, de l’huile d’amande douce et une concoction secrète d’huiles essentielles, le parfum est propre avec une odeur terreuse et boisée.

CADAVRE CANNIBAL n’est pas le premier artiste métal à collaborer avec Vêtements rock de la côte est sur l’huile de barbe. D’autres musiciens qui ont obtenu leurs propres bouteilles incluent Kirk Windstein (PIED-DE-BICHE, VERS LE BAS), Marc Rizzo (ÂME), TUER LA COLLINE DU DIABLE et HATRIOT.

L’année dernière, THÉÂTRE DU RÊVE guitariste Jean Petrucci a lancé sa toute première gamme de produits de spécialité pour la barbe et la moustache, Nébuleuse, créé en collaboration avec la société de toilettage Capitaine Fawcett.

Dans une interview avec le Japon Jeune Guitare, Petrucci a été interrogé sur ses techniques de coiffure et de toilettage. Il a répondu: « J’ai, pendant la majeure partie de ma carrière, eu une sorte de barbe. J’ai commencé juste rasé de près au début, mais même, je suppose, à partir du ‘Éveillé’ jours, ce qui était assez tôt, j’avais une barbe, j’avais une barbiche. Ce n’est que… je ne sais pas combien d’années maintenant, j’ai le genre complet de style épique de barbe et de moustache – cela fait de nombreuses années maintenant. Mais j’ai toujours été dans ce genre de chose – comment cela influence votre look. Et je suis juste tombé dans ce truc où avoir une grosse barbe à l’ancienne, je pensais, me allait bien, et je suis vraiment entré dans le style de vie et la culture de la barbe – tous les produits et choses comme ça; huiles à barbe et bums; apprendre à tailler sa barbe ; expérimenter différentes formes. C’est en fait un passe-temps amusant, honnêtement.

« L’important, pour moi, est toujours d’avoir l’air d’avoir l’air de le faire exprès, où il y a un style à votre barbe, même si c’est une longue barbe et moustache, et pas quelque chose qui ressemble juste à vous êtes devenu paresseux et avez décidé de ne pas vous raser », a-t-il expliqué. « Alors j’essaie toujours d’avoir une sorte de sens du style. Je le laisse pousser à des longueurs variables. C’est assez long en ce moment. Vais-je le laisser pousser jusqu’à [my belly button], comme une barbe de sorcier ? Je ne sais pas. Parfois, quand cela devient aussi long, cela devient plus difficile à gérer. Mais tout dépend, je pense, si vous êtes intéressé à faire pousser une barbe comme celle-ci, c’est un peu ce qui va bien avec la forme de votre visage, en ce qui concerne la longueur et le style.

« Si vous faites des recherches à ce sujet, vous constaterez qu’il y a beaucoup d’informations – vidéos, tutoriels, photos, blogs. Oubliez ça, vous pourriez vraiment vous y mettre. Des produits aussi. »

