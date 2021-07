L’huile de ricin, le meilleur produit pour fortifier les cheveux

Les huiles végétales sont de puissants concentrés de vitamines, d’acides gras et d’autres nutriments qui ont d’innombrables bienfaits pour notre santé. L’huile de ricin se caractérise par d’excellentes propriétés, notamment pour renforcer nos cheveux et favoriser leur pousse. On vous dit tout sur cet élixir de beauté naturelle à ne pas manquer.

le huile de ricin, également appelée huile de ricin, est extraite des graines de l’arbre du même nom, le ricin, originaire d’Afrique du Nord. Son pouvoir régénérant, hydratant et cicatrisant est donné grâce à sa teneur élevée en acides gras essentiels, très bénéfiques pour la santé. L’huile de ricin contient notamment acide ricinoléique, un ingrédient riche en Oméga 9. De plus, il a une teneur élevée en Vitamine E, un puissant antioxydant naturel qui prévient le vieillissement cellulaire. En général, les huiles essentielles naturelles sont des ingrédients riches en vitamines et antioxydants avec de grands bienfaits pour notre peau et nos cheveux, c’est pourquoi ils sont présents dans de nombreux cosmétiques ou autres produits de soins personnels, comme les savons. Dans cet article, nous voulons approfondir toutes les utilisations et tous les avantages de l’huile de ricin pour vos cheveux, l’ajouter à votre liste de courses et commencer à montrer une crinière incroyable. On vous dit tout sur cet ingrédient naturel.

Votre navigateur ne peut pas afficher cette vidéo

Vidéo de Carla Dominguez

L’huile de ricin : un élixir de beauté naturelle

Grâce à sa composition riche en nutriments et en acide ricinoléique, l’huile de ricin a des propriétés de santé de la peau et des cheveux plus puissantes qu’un cosmétique. La meilleure chose est que c’est un produit naturel, dans de nombreuses occasions bio, exempt de produits chimiques pouvant endommager nos cellules et respectueux de l’environnement.

Cette huile végétale peut être utilisée comme Traitement de beauté dans diverses parties de notre corps, c’est un produit très polyvalent qui nous procure un soin total et qui deviendra un basique de votre routine quotidienne.

Ce sont les utilisations les plus importantes de l’huile de ricin (ou de l’huile de ricin):

Tu pourrais aussi aimer

Pouvoir hydratant

L’huile de ricin est parfaite pour traiter peau sèche ou avec quelques imperfections telles que des vergetures, des imperfections ou des cicatrices. Grâce à la teneur élevée en Vitamine E, cette huile favorise Régénération cellulaire et rend ces marques moins visibles. Il est également très efficace dans les zones du corps où la peau est très fine et peut être facilement endommagée ou vieillie, par exemple, dans les cernes.

le huile de ricin Il hydratera en profondeur la peau dans cette zone, en lui redonnant naturellement sa douceur sans dépenser une fortune en produits cosmétiques spécifiques. Intégrez-le dans votre routine de soin du visage, il vous suffit d’appliquer quelques gouttes de produit sur votre visage et d’effectuer un léger massage, vous remarquerez votre peau plus hydratée et, si vous avez des cicatrices ou des imperfections, vous remarquerez comment elles s’estompent .

Renforce les cheveux et augmente la régénération des cheveux

La popularité de huile extraite des graines de ricin elle a été particulièrement prolongée grâce à cette propriété, car ce produit est plus efficace que la plupart des cosmétiques contre chute de cheveux disponible sur le marché. Grâce à sa haute teneur en des acides gras, l’huile de ricin, en pénétrant le cuir chevelu, apporte les nutriments nécessaires, le renforce et rend les cheveux plus forts.

En outre, augmentera l’épaisseur des follicules où naissent les cheveux particulièrement faibles, voire presque invisibles. L’acide rhinoléique a également des propriétés qui favorisent la régénération des cheveux car il augmente le flux sanguin. Vous commencerez à remarquer comment de nouveaux poils naissent après plusieurs semaines d’utilisation. Tout cela donnera à vos cheveux plus de volume et de force.

Ses avantages pour l’apparence de vos cheveux ne sont pas seulement ceux-ci. Grace à propriétés hydratantes de l’huile de ricin, vos cheveux seront plus brillants et fourchus ou effet frisottis ce sera beaucoup moins visible.

Comment l’utiliser?: Appliquez l’huile de ricin après avoir lavé vos cheveux pendant qu’ils sont encore humides. Massez-le de la racine aux pointes et enveloppez-le avec une serviette pour agir. Ensuite, rincez à l’eau pour que vos cheveux ne deviennent pas gras.

Des cils plus longs et plus forts

De la même manière que l’huile de ricin agit sur le cuir chevelu, elle le fait sur le onglets. Grâce à acides gras nutritifss, les cils naîtront plus forts et plus brillants, créant un effet de faux cils qui vous fera paraître beaucoup plus éveillé. Appliquez-le au moins une fois par jour comme si c’était votre mascara habituel, vous pouvez masser avec vos doigts ou utiliser un applicateur.

Des sourcils plus touffus

Si vous constatez que les poils de vos sourcils ne se régénèrent pas avec la même force qu’il y a quelques années, et que vous avez même une zone où les poils sont à peine visibles, appliquez huile de ricin. Faites-le au moins une fois par jour et vous verrez comment, après plusieurs semaines, vous commencerez à remarquer comment ces zones inhabitées commencent à se revitaliser. Vous pouvez appliquer quelques gouttes directement avec vos doigts en faisant un petit massage ou utiliser un applicateur comme celui-ci.

L’huile de ricin est disponible sous différents formats, tailles et avec différents applicateurs, nous vous proposons quelques options disponibles sur Amazon que vous pouvez recevoir chez vous en 24h.

Naissance, huile de ricin 1l: huile pure et vierge pressée à froid originaire d’Inde. Ce contenant est parfait si vous souhaitez l’appliquer sur la peau et le cuir chevelu, car un litre de produit durera plusieurs mois même si vous l’utilisez quotidiennement. Sans parfums artificiels et d’origine biologique. C’est le best-seller sur Amazon.

Biologique, huile de ricin 100ml: parfait si vous cherchez à renforcer les cils ou les sourcils, pressés à froid et bio.

Petit-fils blanc

Rédactrice commerciale Blanca Nieto est rédactrice commerciale chez Enfemenino. Elle est diplômée en traduction et depuis lors, a combiné sa passion pour les langues et les lettres avec la communication numérique et…