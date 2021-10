L’huissier de « Judge Judy » Petri Hawkins-Byrd s’exprime sur le fait qu’il n’a pas été invité à rejoindre la nouvelle émission « Judy Justice »

L’huissier de longue date de la juge Judy Sheindlin, Petri Hawkins-Byrd, a déclaré ne pas avoir été invité à la rejoindre dans sa nouvelle émission télévisée IMDB, « Judy Justice », après avoir travaillé avec la célébrité pendant 25 ans.

Byrd est peut-être mieux connu des fans comme l’huissier pragmatique qui a veillé à ce que personne ne dépasse la ligne d’audience dans la salle d’audience sur « Judge Judy ». Il était avec l’émission jusqu’à ce qu’elle se termine en 2021. Cependant, s’exprimant dans une récente interview avec Entertainment Weekly, Byrd a expliqué qu’il n’était pas au courant que Sheindlin passait à un nouveau projet télévisé avant qu’il ne soit déjà annoncé.

« Je suppose que si vous deviez faire autre chose, vous alliez au moins me demander si je voulais avoir l’opportunité d’auditionner pour le rôle », a expliqué Byrd.

Dans une déclaration fournie à Fox News, Sheinlind a confirmé que Byrd ne travaillerait pas comme huissier sur sa nouvelle émission.

Petri Hawkins-Byrd a expliqué qu’on ne lui avait pas demandé de faire partie de « Judy Justice ». (Kirk McKoy/Los Angeles Times via .)

« Byrd est formidable et nous avons eu une excellente série de 25 ans. C’est un tout nouveau programme avec une toute nouvelle distribution et une énergie passionnante », peut-on lire dans le communiqué.

Malheureusement, le célèbre huissier n’a pas pu consacrer une trop grande partie de son attention à ne pas être sollicité pour rejoindre « Judy Justice ». Après le tournage de « Judge Judy », il a consacré son temps à prendre soin de sa femme, Makita Bond-Byrd. Elle a travaillé comme productrice de longue date sur « Judge Judy » et aurait été invitée sur « Judy Justice », mais des problèmes de santé ont rendu cela impossible.

Le média rapporte qu’elle venait de terminer son troisième cycle de chimiothérapie et qu’elle était sur le point de subir une intervention chirurgicale au cerveau, où les médecins ont retiré avec succès 95% d’une tumeur. Après que le pire de ses conflits familiaux soit derrière lui, Byrd dit qu’il a appelé son ancien patron pour lui demander s’il devrait envisager de participer à sa nouvelle émission après avoir travaillé avec elle depuis 1996.

« Elle m’a informé qu’on ne me demandait pas de participer au projet », a expliqué Byrd. « Je n’ai pas demandé pourquoi, c’est son choix. Mais elle m’a informé que fondamentalement, j’étais considéré comme le nouvel huissier de justice de sa nouvelle émission. Mon salaire aurait été trop élevé. J’étais curieux : comment aurait-elle sais ? Elle ne me l’a pas demandé. Elle ne m’a pas donné l’opportunité d’avoir accepté un salaire inférieur.

» Juge Judy « , l’huissier Petri Hawkins-Byrd n’a pas été invité à se joindre à l’émission Judith Sheindlinnew. (Collection Donaldson/Archives Michael Ochs/.)

« L’appel avec Judy s’est terminé assez agréablement », a-t-il ajouté. « Je ne pense pas qu’elle ait compris à quel point j’étais confus et consterné après avoir été là pendant 25 ans, depuis le début de sa carrière, et ne pas avoir eu au moins la possibilité de dire si je voulais ou non continuer cette relation. »

Heureusement, Byrd prend la situation en main. Il a pu transformer sa renommée en tant qu’ancien huissier de Sheindlin en invité sur « The Bold and the Beautiful » ainsi qu’en doublage. Il a conclu son entretien avec le point de vente en notant qu’il pensait que la situation faisait partie de son destin.

« Dieu a autre chose pour moi », a-t-il conclu.