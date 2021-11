L’ancien juge Judy huissier Petri Hawkins Byrd a parlé d’un autre « léger » qu’il a ressenti de la part du juge Judith Sheindlin, avant même de commencer sa nouvelle émission télévisée IMDb sans lui. En 2019, Sheindlin a reçu un Lifetime Achievement Award aux Daytime Emmys, mais Byrd n’a pas été choisi pour remettre le prix. Au lieu de cela, ce travail est allé à la star de Parcs et loisirs, Amy Poehler, qui a même plaisanté sur scène en disant que Byrd aurait dû être le présentateur. Le mois dernier, Byrd a révélé que Sheindlin ne l’avait même jamais approché pour la rejoindre dans Judy Justice.

Lors de la cérémonie des Daytime Emmys 2019, Byrd ne s’est même pas assis près de Sheindlin. Il était à la cérémonie, mais était à 15 à 20 rangs d’elle avec les producteurs, a déclaré Byrd à Insider le 5 novembre. .

Sheindlin a déclaré que c’était l’idée de Poehler de présenter le prix. « Elle est une grande fan », a déclaré Sheindlin à Insider dans un communiqué. Cependant, Byrd le conteste. Il prétend avoir rencontré Poehler des mois après les Daytime Emmys 2019 et elle a été surprise que Byrd n’ait pas été invité. L’ancienne star de Saturday Night Live a également plaisanté après avoir remis à Sheindlin le prix qu’elle pensait que Byrd aurait dû présenter « ce prix de la façon dont il vous remet des photos au tribunal, sans établir de contact visuel avec la reine qu’il a juré de protéger ».

L’interview de Byrd avec Insider a eu lieu pendant l’enquête du média sur le juge Judy. Le point de vente s’est entretenu avec 16 anciens employés et a examiné des documents judiciaires montrant de multiples allégations de harcèlement sexuel remontant au début des années 2000. Il y avait également des allégations de racisme contre le producteur exécutif de longue date Randy Douthit. Son avocat a nié que Douthit s’était engagé dans « du racisme ou tout autre comportement abusif envers les membres de la production de l’émission ou ses participants ».

Début octobre, les fans de Judge Judy ont été choqués de voir que Byrd n’était pas impliqué dans Judy Justice après la sortie de la première bande-annonce. Il a dit plus tard à Entertainment Weekly qu’il ne savait même pas que Sheindlin allait commencer une nouvelle émission jusqu’à ce qu’il voie son annonce sur The Ellen DeGeneres Show en mars 2020. Il n’a jamais eu l’occasion de lui en parler quand ils ont commencé à travailler sur le la saison dernière de Judge Judy parce qu’elle a filmé à distance à New York alors que lui et tous les autres étaient basés à Los Angeles.

Lorsque Byrd a finalement parlé à Sheindlin, il prétend qu’elle lui a dit qu’il coûterait trop cher. « Mon salaire aurait été trop élevé. J’étais curieux : comment le saurait-elle ? Elle ne me l’a pas demandé. Elle ne m’a pas donné l’opportunité d’accepter un salaire inférieur », a-t-il déclaré à EW.

Dans une autre interview avec l’Associated Press, Byrd a déclaré qu’il n’était pas en colère. Il a également expliqué qu’il n’était jamais devenu un ami proche de Sheindlin, bien qu’il ait travaillé ensemble pendant 25 ans. Depuis la fin du juge Judy, Byrd a commencé à se concentrer sur le jeu d’acteur, prenant part à The Bold and the Beautiful en août et exprimant un personnage sur le prochain renouveau de Disney + The Proud Family.