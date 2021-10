L’huissier de justice du «juge Judy» veut faire une autre émission judiciaire et susciter l’intérêt

Petri Hawkins-Byrd, l’huissier de « Judge Judy » veut travailler sur une autre émission télévisée dans la salle d’audience maintenant que Judy Sheindlin avance sans lui … et il se fait quelques piqûres.

Un représentant de Petri a déclaré à TMZ … qu’il ne recherche pas activement une place dans une autre émission, mais qu’il considérerait toutes les offres qui lui seraient présentées et que certains producteurs se montrent intéressés.

On nous dit que le manager de Petri a des conversations en cours avec des producteurs de télévision qui travaillent sur une nouvelle idée / concept d’émission de télévision sur le tribunal … et un autre producteur de renom a fait au camp de Petri une offre pour un nouveau projet, avec une marge de négociation.

Les 25 années de travail de Petri avec Judy ont pris fin soudainement – ​​un choc pour lui – lorsqu’elle a abandonné la promo de sa nouvelle émission, « Judy Justice », et il n’y était pas.

On nous dit que Petri a appelé Judy et lui a demandé ce qui se passait, et elle lui a dit qu’il était trop cher.

Le représentant de Petri dit qu’il ne laissera pas cela ruiner sa vie … il est convaincu que Dieu a un plan pour lui et que quelque chose de nouveau arrive.

On dirait qu’il n’y a pas de mauvais sang entre Petri et Judy, malgré la façon dont les choses se sont terminées … on nous dit que Petri sait qu’il ne serait pas là où il est sans elle.

En plus d’attirer l’intérêt pour de nouvelles émissions potentielles, Petri a récemment joué dans un épisode de « The Bold and the Beautiful » … et on nous dit qu’il est sur le point de tourner à nouveau pour le feuilleton ou même de décrocher un rôle récurrent.