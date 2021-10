L’huissier Petri Hawkins Byrd du «juge Judy» révèle s’il est «amer» d’avoir été remplacé par un juge de télévision

Petri Hawkins Byrd, qui a été l’huissier du juge Judy Sheindlin pendant toute la durée du mandat du juge Judy, n’est ni en colère ni amer de ne pas avoir été invité à rejoindre la nouvelle émission de Sheindlin, Judy Justice. IMDb TV d’Amazon a publié la première bande-annonce de la nouvelle émission plus tôt ce mois-ci, présentant Kevin Rasco en tant que nouvel huissier. Dans une nouvelle interview avec l’Associated Press, Byrd a déclaré qu’il était déçu, mais qu’il se concentre sur le jeu d’acteur, y compris son récent rôle d’invité dans The Bold and the Beautiful.

Au cours de leurs 25 années de collaboration, Byrd a déclaré qu’il n’était jamais devenu trop proche de Sheindlin. Ils étaient amicaux, mais elle ne l’avait jamais invité sur ses yachts. « Tout ce que j’ai fait, c’est expliquer à ma base de fans ce qui s’est passé, a déclaré Byrd à l’AP. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas amer. Je souhaite le meilleur à la juge Judy et vous savez, j’espère que les choses s’arrangeront pour elle. » Il a noté que si Sheindlin avait un problème avec ses récents commentaires, il pouvait toujours l’appeler.

Byrd est récemment apparu sur The Bold and the Beautiful en tant que ministre en août. Il a déclaré que l’offre pour cette partie l’avait totalement surpris. Le jeu d’acteur est maintenant l’objectif de Byrd, a-t-il déclaré à l’AP. Il fait même du doublage, confirmant qu’il a un rôle dans le prochain renouveau Disney + de The Proud Family. « On m’a demandé de jouer un rôle là-bas et je me suis vraiment amusé, alors j’attends avec impatience plus de travail de voix off », a-t-il déclaré. Byrd héberge également un podcast sur YouTube avec sa femme intitulé Bonding with Byrd.

Après la sortie de la bande-annonce de Judy Justice, de nombreuses personnes se sont demandé où se trouvait Byrd sur les réseaux sociaux. Il a déclaré à Entertainment Weekly qu’il n’avait même jamais été approché pour rejoindre la nouvelle émission. En juillet, il l’a appelée et lui a demandé s’il allait participer à la nouvelle émission, mais elle a dit non et a blâmé le budget. « Mon salaire aurait été trop élevé. J’étais curieux : comment le saurait-elle ? Elle ne me l’a pas demandé. Elle ne m’a pas donné l’opportunité d’avoir accepté un salaire inférieur », se souvient-il. Byrd a déclaré que sa femme, la productrice de longue date de Judge Judy, Makita Bond-Byrd, avait été invitée à rejoindre Judy Justice, mais elle a refusé pour des raisons de santé.

En réponse, Sheindlin a félicité Byrd par l’intermédiaire de son porte-parole, ajoutant que Judy Justice est censée avoir un sentiment différent de son émission précédente. « Byrd est formidable et nous avons eu une excellente course de 25 ans. C’est un tout nouveau programme avec une toute nouvelle distribution et une énergie excitante », a déclaré son porte-parole. Judy Justice sera présenté en première le 1er novembre.

Pendant ce temps, le représentant de Byrd a déclaré à TMZ qu’il « ne poursuivait pas activement » un rôle dans une nouvelle émission d’audience, mais qu’il examinerait les offres. Son manager serait en train de discuter avec des producteurs de télévision de la création d’une nouvelle émission de tribunal et de discuter avec un autre producteur « de renom » d’un autre projet. Le représentant de Byrd a déclaré que l’acteur était « confiant que Dieu a un plan pour lui et que quelque chose de nouveau arrive ».