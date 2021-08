L’humanité a épuisé jeudi les ressources naturelles disponibles pour 2021

in

01.08.2021 à 10h30 CEST

Jeudi dernier, le 29 juillet, était un jour aussi spécial que triste : il avait lieu le Earth Overshoot Day, ou Earth Overshoot Day, en anglais. C’est le jour où l’humanité a consommé toutes les ressources naturelles disponibles sur la planète pour cette année-là. A partir de ce moment, les ressources qu’il consomme sont déjà « en compte » pour l’année prochaine, de sorte qu’année après année s’accumule une spirale de « dette » écologique qui étouffe la planète et la rend incapable de fonctionner au rythme demandé par l’humanité. Le problème est que chaque année, la Journée de la surcapacité arrive plus tôt.

Les experts avertissent que cette surexploitation a atteint un point tel que l’humanité consomme des ressources naturelles qui sont déjà équivalentes à plusieurs planètes chaque année.

En 210 jours, les êtres humains ont épuisé le capital naturel disponible pendant 365 jours, dépassant de 74 % la capacité des écosystèmes à régénérer les ressources naturelles. « La trêve offerte par la pandémie en 2020 est terminée. Nous revenons aux limites de la non-durabilité de 2019, exigeant les ressources que 1,7 planète Terre offrirait », prévient l’organisation WWF.

En ce sens, l’ONG prévient que le modèle post-pandémique de production et de consommation que les humains promeuvent suit les mêmes paramètres de non-durabilité des 70 dernières années, un modèle qui met la capacité de régénération de la planète à la limite.

Dans un contexte d’urgence climatique et de destruction sans précédent de la nature, le WWF considère qu’il est urgent de promouvoir une reprise économique durable qui respecte les limites de la planète et réduit l’empreinte écologique de l’humanité.

Le Jour du dépassement de la Terre marque la date à laquelle la demande de ressources et de services écologiques au cours d’une année donnée dépasse ce que la Terre peut régénérer cette année-là.

Ce jour est calculé par le Global Footprint Network, analysant l’évolution mondiale de deux paramètres, la biocapacité (ou capacité de régénération biologique) et l’empreinte écologique (demande de ressources).

L’Espagne a épuisé son “bilan” écologique le 25 mai

« En termes économiques, ce serait comme manquer de solde disponible et entrer dans le rouge -explique le WWF-. L’Espagne a épuisé le budget écologique annuel le 25 mai. Si tout le monde consommait au rythme de notre pays, il faudrait 2,5 planètes.

Globalement, l’humanité vit comme si elle disposait de 1,75. Pour le WWF, le prix de ce déficit écologique est “dévastateur pour la nature” puisqu’il contribue à l’augmentation de la déforestation mondiale, à la perte de biodiversité, à l’épuisement des pêcheries, à la raréfaction de l’eau, à l’érosion des sols, à la pollution de l’air et à une recrudescence de l’impact. du changement climatique.

On estime que depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu une augmentation de 6,6% de l’empreinte écologique mondiale par rapport à 2020. Malgré le fait que la pandémie mondiale de COVID-19 a entraîné une diminution notable des émissions de CO2 a encore augmenté au cours de la seconde moitié de 2020, estimant une augmentation de 6,6% de l’empreinte carbone d’ici 2021, par rapport à l’année précédente.

De même, un autre changement notable a été l’effet de la déforestation et de la dégradation de l’Amazonie sur la biocapacité forestière mondiale, qui a diminué de 0,5% en moyenne.

«Cette Journée de la surcapacité nous rappelle que la Le modèle actuel de production et de consommation est l’une des principales causes de la crise climatique et la destruction de la nature », déclare Enrique Segovia, directeur de la conservation du WWF Espagne.

Ainsi, il affirme qu’« il est temps que les dirigeants mondiaux abordent avec urgence et courage les mesures nécessaires pour inverser la situation, à commencer par l’ambition climatique que peut offrir la COP26 de Glasgow et les nouveaux objectifs qui doivent sortir du prochain sommet de la biodiversité. Kunming.’

