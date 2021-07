“L’humanité est menacée par le déclin de la biodiversité”, affirme l’ONU

29/07/2021 à 17h00 CEST

“La nature souffre gravement et sa situation continue de s’aggraver & rdquor;. La phrase résume les conclusions du cinquième rapport Global Biodiversity Outlook des Nations Unies (ONU). Le document décrit huit transitions majeures nécessaires pour «ralentir et stopper le déclin accéléré de la biodiversité& rdquor ;. Si elles ne sont pas effectuées « en urgence & rdquor; la Planète est en grave danger. Et avec lui, l’humanité.

Le rapport propose une évaluation finale des objectifs d’Aichi pour la biodiversité 2010-2020, qui tirent leur nom de la province japonaise où s’est tenue la dixième Conférence des Parties (COP-10) de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. 18 000 participants représentant 193 parties prenantes, y compris le gouvernement espagnol.

Le bilan est sombre : seuls 6 des 20 objectifs ont été partiellement atteints ; les 14 autres n’ont pas été remplis. Cependant, l’ONU met en évidence certains “cas réussis& rdquor;, tels que la prévention de l’extinction des espèces en raison de la conservation et de la protection croissante des terres et des océans.

Les objectifs qui avaient été fixés en 2010 pour améliorer la biodiversité de la Terre comprenaient réduire la perte d’habitats naturels à la moitié, et si possible à un taux proche de zéro ; et la protection d’au moins 17 % de la surface terrestre et des eaux intérieures et de 10 % des zones marines et côtières, à travers des aires protégées écologiquement représentatives, dûment interconnectées et gérées de manière efficace et équitable.

Protéger et restaurer les écosystèmes

Protéger et restaurer les écosystèmesPlus d’objectifs : protéger et restaurer les écosystèmes, y compris la restauration d’au moins 15 % des zones dégradées, contribuant ainsi à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique et à la lutte contre la désertification.

La promotion d’un pêche durable et l’élimination des effets négatifs sur les écosystèmes marins, y compris une référence spécifique à la lutte contre la surexploitation de la pêche, était un autre des accords.

Ils comprenaient également le réduction des pressions multiples sur les écosystèmes les plus vulnérables au changement climatique, y compris les récifs coralliens ; la lutter contre l’extinction des espèces menacées et l’amélioration de son état de conservation ; et le maintien de la diversité génétique des espèces cultivées et des animaux domestiques ainsi que de leurs parents sauvages.

Face à l’échec des objectifs fixés, l’ONU a lancé une alerte pour huit transitions à traiter immédiatement. les considère déterminants stopper le déclin de la biodiversité et sauver la planète. Ils sont les suivants :

Transition dans les terres et les forêts. Conserver les écosystèmes intacts, les restaurer, traiter et inverser la dégradation, et appliquer la planification de l’utilisation des terres au niveau du paysage pour éviter, réduire et atténuer les changements d’utilisation des terres Transition vers l’eau douce durable. Grâce à une approche intégrée qui garantit les flux d’eau nécessaires à la nature et aux hommes, en améliorant sa qualité, en protégeant les habitats critiques, en contrôlant les espèces envahissantes et en préservant la connectivité afin de faciliter la récupération des systèmes d’eau douce, des montagnes aux côtes La transition vers une pêche durable et les océans. Protéger et restaurer les écosystèmes marins et côtiers, repeupler les pêcheries et gérer l’aquaculture et d’autres utilisations des océans pour assurer la durabilité et améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance Transition vers une agriculture durable. Repenser les systèmes agricoles grâce à des approches agroécologiques et autres approches innovantes pour augmenter la productivité tout en minimisant les impacts négatifs sur la biodiversité. Transition vers des systèmes alimentaires durables. Favoriser une alimentation saine et durable qui met davantage l’accent sur la diversité des aliments, pour la plupart d’origine végétale, et sur une consommation plus modérée de viande et de poisson, ainsi que sur une réduction drastique du gaspillage dans l’approvisionnement et la consommation alimentaires. Infrastructure. Installation « infrastructure verte & rdquor ; et faire de la place à la nature dans les paysages bâtis afin d’améliorer la santé et la qualité de vie des citoyens et de réduire l’empreinte environnementale des villes et des infrastructures Transition vers l’action pour un climat durable. Utiliser des solutions fondées sur la nature, couplées à une élimination rapide de l’utilisation des combustibles fossiles, en vue de réduire l’ampleur et les effets du changement climatique, tout en offrant des avantages positifs pour la biodiversité et d’autres objectifs de développement durable. une santé qui inclut la diversité biologique. Gérer les écosystèmes, y compris agricoles et urbains, ainsi que l’utilisation de la faune et de la flore sauvages, à travers une approche intégrée, en vue de promouvoir la santé des écosystèmes et la santé des personnes.

Rapport de référence : https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-es.pdf

Cela peut vous intéresser : La sixième extinction mondiale, en cours