L’humanité retire de manière préventive Denuvo avant la fin du jeu

in

Séga et Studios Amplitude‘ dernier jeu de stratégie sur PC Humanité supprime la technologie anti-piratage Denuvo avant le lancement du jeu pour garantir aux joueurs une bonne expérience.

L’humanité, qui est considérée comme un rival du jeu de stratégie à succès Civilization, supprimera sa technologie anti-piratage avant même que le jeu ne soit terminé, a confirmé un développeur sur le forum du jeu.

L’équipe d’Amplitude a déclaré que le jeu était particulièrement populaire, ce qui en fait une cible de choix pour les pirates, mais malgré le potentiel de perte de profit, le développeur supprimera Denuvo afin de garantir aux joueurs payants la meilleure expérience dans le jeu. .

Regarder sur YouTube

“Nous avons été l’un des jeux les plus appréciés sur Steam cette année, nous savons donc que nous allons être ciblés par les pirates, plus que n’importe lequel de nos jeux précédents. Si Denuvo peut retenir une version crackée, ne serait-ce que quelques jours, cela peut déjà vraiment nous aider à protéger notre lancement », a déclaré le directeur créatif, Romain de Waubert.

« Cela étant dit, notre priorité est toujours la meilleure expérience possible pour les joueurs qui achètent nos jeux et nous soutiennent. Denuvo ne devrait jamais avoir d’impact sur les performances des joueurs, et nous ne voulons pas sacrifier la qualité pour vous.

C’est un mouvement préventif décent, et devrait aider à compenser certains sentiments négatifs envers le jeu (d’autant plus que les DRM sont un sujet sensible en ce moment après toute la débâcle de Resident Evil Village).

C’est agréable de voir un développeur être proactif dans son interaction avec les DRM : trop souvent, un jeu sera lancé avant que les problèmes ne soient décrits et corrigés. Par exemple, le DRM de Metal Gear Rising a désactivé l’édition Mac du jeu, et Crash Bandicoot 4: It’s About Time verrouille les joueurs hors d’un jeu solo en raison du DRM toujours en ligne.

Espérons que davantage de studios prendront note de la façon dont Amplitude a traité le problème dans ce cas.

Dans un aperçu pratique du jeu l’année dernière, notre propre Alex Donaldson a déclaré: “L’humanité ressemble à une approche complexe et unique du genre de la grande stratégie historique”. Vous pouvez consulter notre aperçu pratique de Humankind sur le lien.

Le jeu sortira sur PC en août.