L’humanité “retrace” les causes de l’extinction de masse du Permien

Les scientifiques ont découvert un facteur jusqu’alors inconnu qui a causé l’extinction de masse du Permien : l’apparition incontrôlée de microbes toxiques dans les eaux douces et salées qui les ont désactivés à vie. Cela a été possible pour trois raisons qui, comme cela a été prouvé, se produisent à chaque période de réchauffement climatique: l’émission de grandes quantités de gaz à effet de serre (anciennement par les volcans, maintenant par l’homme), une forte augmentation des températures et l’apport excessif de nutriments aux eaux du continent (comme cela arrive, par exemple, dans la Mar Menor).

Il y a 252 millions d’années eut lieu l’extinction de masse dite de la fin du Permien, sans doute l’événement de ce type le plus catastrophique de l’histoire de la Terre, depuis 95% de toutes les espèces marines et 70% de tous les vertébrés terrestres ont disparu. Les scientifiques continuent d’enquêter sur les causes d’un épisode aussi choquant et découvrent une vérité troublante : les facteurs qui ont causé cette extinction de masse sont très similaires à ceux qui déclenchent le changement climatique actuel.

Jusqu’à présent, la grande extinction du Permien avait été attribuée à d’importantes émissions volcaniques de gaz à effet de serre et à une augmentation significative de la température. Cependant, une étude récente publiée par l’Université du Connecticut (USA) vient d’identifier une nouvelle cause d’extinction lors d’événements de réchauffement extrême : proliférations microbiennes toxiques.

Dans un écosystème sain, les algues microscopiques et les cyanobactéries fournissent de l’oxygène aux animaux aquatiques. Mais lorsque leur quantité déborde, ces microbes épuisent l’oxygène disponible et libèrent même des toxines dans l’eau, créant une soupe toxique qui tue d’autres organismes vivants.

C’est ce que ces scientifiques ont vu, par exemple, à Sydney (Australie). Les épidémies de prolifération microbienne toxique se seraient produites peu de temps après les premiers épisodes volcaniques de l’extinction de masse du Permien. Une fois que les animaux qui se nourrissaient au fond de l’eau sont morts, les microbes étaient libres de croître et de se multiplier.. Ainsi, les systèmes d’eau douce étaient remplis d’algues et de bactéries, retardant le rétablissement des espèces animales pendant des millions d’années.

Les trois principaux ingrédients de cette « soupe toxique » que sont devenus les systèmes aquatiques sont des émissions accélérées de gaz à effet de serre, des températures élevées et une abondance de nutriments.

Les éruptions volcaniques ont fourni le premier des éléments, tandis que la déforestation soudaine a causé le dernier. Lorsque les arbres ont été détruits, leurs restes dégradés se sont retrouvés dans les rivières et les lacs, fournissant tous les nutriments dont les microbes auraient besoin.

Les scientifiques ont analysé les sédiments dans ces types d’écosystèmes et vérifié ces faits. Lorsqu’ils ont comparé les archives fossiles de différentes extinctions de masse liées au réchauffement, l’équipe a trouvé des résultats extrêmement similaires. C’est-à-dire en période de réchauffement climatique, la prolifération de microbes mortels est courante comme agresseurs des écosystèmes aquatiques.

Aujourd’hui, les humains semblent suivre la même recette et les proliférations microbiennes augmentent, en fait, dans les eaux douces et salées. La situation est inquiétante.

“Nous constatons de plus en plus de proliférations d’algues toxiques dans les lacs et les environnements marins peu profonds qui sont liées à des augmentations de température et à des changements dans les communautés végétales conduisant à une augmentation des apports en nutriments aux environnements d’eau douce”, note-t-il. Tracy Frank, chef du département des géosciences à l’Université du Connecticut.

“Pourtant, il y a beaucoup de parallèles avec aujourd’hui. Le volcanisme était une source de CO2 dans le passé, mais nous savons que le taux d’afflux de CO2 observé à l’époque était similaire au taux d’augmentation du CO2 que nous observons aujourd’hui en raison d’autres effets & rdquor;, a-t-il ajouté.

Selon le rapport publié il y a quelques semaines par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’influence de l’homme sur le changement climatique est “sans équivoque”, créant des conditions favorables à la propagation de ces microbes calorifères.

En combinaison avec le apport de nutriments provenant de la pollution de l’eau, principalement de l’agriculture et de la déforestation, cela a conduit à une forte augmentation des efflorescences toxiques. Les résultats : des mortalités massives de poissons, des effets graves sur la santé humaine et animale, et un coût annuel mesurable en milliards de dollars.

Augmentation massive des incendies

“La fin du Permien est l’un des meilleurs endroits pour rechercher des parallèles avec ce qui se passe actuellement”, a déclaré Chris Fielding, un autre des auteurs du rapport.

“Les Un autre parallèle majeur est que l’augmentation de la température à la fin du Permien a coïncidé avec une augmentation massive des incendies de forêt. L’une des choses qui ont détruit des écosystèmes entiers était le feu, et nous le voyons actuellement dans des endroits comme la Californie. Vous vous demandez quelles sont les conséquences à long terme d’événements comme celui-là à mesure qu’ils deviennent de plus en plus répandus”, a-t-il ajouté.

Selon lui, ce sont des « symptômes clairs & rdquor; d’un écosystème déséquilibré, et la présente étude indique que les impacts des événements de floraison peuvent avoir des répercussions sur une période extrêmement longue.

Cependant, contrairement aux espèces qui ont subi des extinctions massives dans le passé, « nous avons la possibilité d’empêcher ces proliférations toxiques. garder nos cours d’eau propres et réduire nos émissions de gaz serre & rdquor ;.

“Ce qui est effrayant, c’est que nous sommes habitués à penser en termes d’échelles de temps en années ou peut-être en dizaines d’années, si nous devenons vraiment aventureux. L’extinction massive de la fin du Permien a mis quatre millions d’années à se rétablir. Cela donne à réfléchir », prévient Fielding.

