L’humanité somnambule vers l’apartheid médical. Nous avons besoin d’un débat honnête avant qu’il ne soit trop tard

par Robert Bridge, Culture stratégique :

La situation tragique, justifiée par une maladie avec un taux de survie supérieur à 99 pour cent, ne peut durer indéfiniment.

Alors même que des études scientifiques montrent que les vaccins à eux seuls ne peuvent pas sortir l’humanité de la crise du Covid-19, les gouvernements se précipitent tête baissée vers la création d’une « économie vaccinée » sans aucune considération pour les conséquences. Il est temps pour une injection de raison et un débat démocratique éclairé.

Une chose étonnante s’est produite cette semaine qui aurait dû – sans un complexe industriel médiatique qui dorlote et dorlote les pouvoirs en place – inciter les journalistes à crier au meurtre sanglant autour de notre planète de plus en plus emprisonnée. Ce que le monde a eu à la place, c’était la cacophonie assourdissante des grillons.

Lorsqu’un journaliste a interrogé la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern sur la possibilité que la nation insulaire du Pacifique soit fragmentée en deux catégories distinctes de citoyens – les vaccinés et les non vaccinés – Arden n’a pas raté une miette en répondant avec son sourire caractéristique du Cheshire : est ce que c’est. Alors oui. Ouais. »

Après avoir été encore incitée par la journaliste déférente à expliquer pourquoi elle était en faveur de l’apartheid, Ardern, qui a déjà mandaté des vaccins pour les employés du gouvernement ou bien, a répondu, de manière non scientifique, que «les personnes qui ont été vaccinées voudront savoir qu’elles sont entourées d’autres personnes vaccinées. ; ils voudront savoir qu’ils sont dans un environnement sûr.

Dans des conditions normales – c’est-à-dire avant que l’enquête scientifique ne soit renvoyée au Moyen Age – la remarque scandaleuse d’Ardern aurait été accueillie par un débat vigoureux et vigoureux de la part des communautés politiques et médicales. Après tout, les vaccinés doivent-ils se sentir parfaitement à l’aise de se mêler aux non vaccinés dans des lieux publics étouffants étant donné qu’ils sont, soi-disant, protégés ? N’est-ce pas le but des vaccins, de protéger les vaccinés et de nous ramener à un semblant de « normal » ? Si non, alors pourquoi la pression incessante pour frapper chaque personne sur la planète, et pas seulement une fois, comme initialement promis, mais plusieurs fois ? La réponse, du moins selon la reine Ardern, est que chacun puisse à nouveau se sentir « confiant » parmi ses semblables. Cela n’a absolument aucun sens, d’autant plus que de nouvelles études ne montrent aucune diminution perceptible des taux d’infection chez les vaccinés. Alors pourquoi couvrir nos paris alors que le contraire semble se produire ?

Sur le point de perdre mon travail, je ne peux pas voyager, je ne peux pas manger à l’extérieur, je ne peux pas rester à l’hôtel, je ne peux pas aller à la salle de sport, je ne peux aller dans aucun magasin sauf les supermarchés (pour l’instant), la famille me dire qu’ils ne veulent pas me voir de peur d’enfreindre les « règles »………… Est-ce la « vie » désormais ? – Geronimo 🇦🇺 ✝ (@NototyrannyNOW) 26 octobre 2021

Dans une étude récente menée par des chercheurs de Harvard, publiée dans l’European Journal of Epidemiology, il a été découvert qu’en examinant les statistiques du monde entier, « il ne semble pas y avoir de relation discernable entre le pourcentage de la population complètement vaccinée et les nouveaux cas de COVID-19… » Les chercheurs ont ensuite livré un coup brutal au corps à la pensée (politique) conventionnelle en révélant que «la ligne de tendance suggère une association légèrement positive de telle sorte que les pays avec un pourcentage plus élevé de population entièrement vaccinée ont des cas de COVID-19 PLUS ÉLEVÉS (c’est nous qui soulignons) pour 1 million de personnes . «

C’est une découverte vraiment choquante, et qui mérite un débat public sérieux maintenant qu’un régime de vaccination obligatoire – plein de pertes d’emplois et de vies – est en train d’être mis en place dans une grande partie du monde. Mais au lieu d’aborder la crise sanitaire avec un minimum de retenue et d’humilité, de nombreux politiciens profitent joyeusement de la pandémie, l’utilisant comme une opportunité d’accumuler un pouvoir politique toujours plus grand. Cette tendance inquiétante se produit dans une grande partie de l’hémisphère occidental où, dans ce qui doit être l’une des plus grandes coïncidences des temps modernes, une coterie de dirigeants libéraux partageant les mêmes idées tiennent le destin de l’humanité entre leurs mains. Cela ne peut être considéré comme une bonne chose par aucun effort d’imagination. Bien que ces individus ne doivent aucune faveur particulière à l’industrie pharmaceutique, leurs actions collectives – refuser aux non vaccinés les mêmes droits inhérents à la liberté et à la liberté que les autres citoyens, y compris les entreprises – ne soutiennent pas une telle prémisse.

Alors, comment expliquer cette prise de pouvoir sans précédent dans le monde ? Le mieux est d’examiner le pouvoir inégalé des médias qui promeuvent le message des autoritaires de Covid, comme Jacinda Ardern, et leur dévouement sans faille à un État d’apartheid fragmenté. Le tout au nom de la santé, bien sûr.

