L’humanité supprime Denuvo DRM avant même sa sortie

Humankind, l’un de mes jeux les plus attendus de 2021, allait avoir Denuvo comme gestionnaire des droits numériques (DRM). Mais après que ses développeurs aient découvert que cela avait un impact sur les performances, ils l’ont immédiatement pris.

Le jeu de stratégie, qui s’annonce comme la première véritable compétition de Civilization depuis des années, est jouable par les fans et les testeurs depuis un certain temps, et ces joueurs ont fait part de leurs commentaires aux développeurs Amplitude Studios lors d’une bêta fermée. Et une partie de ces commentaires impliquait des problèmes avec Denuvo et son impact sur les performances du jeu, ce que les critiques des DRM / amateurs de jeux vidéo fluides disent depuis un certain temps.

En conséquence, Amplitude a pris la décision de retirer Denuvo du jeu avant même sa sortie le 17 août. Le directeur du studio, Romain de Waubert, a détaillé la décision dans un message sur le forum, qui se lit (c’est moi qui souligne) :

Salut à tous, Merci pour tous vos retours à ce sujet, nous avons suivi et discuté en interne avant de revenir vers vous. Sur la base des données de notre essai pendant la bêta fermée, nous avons décidé de ne pas inclure Denuvo dans Humankind au lancement. Tout d’abord, laissez-moi vous expliquer le raisonnement derrière notre décision initiale, y compris Denuvo – Nous travaillons très dur et mettons tout notre cœur dans ces jeux que nous créons, et le piratage affecte vraiment notre capacité à continuer à créer des jeux avec vous les gars. Nous travaillons sur ce jeu depuis plus de 4 ans maintenant et personnellement c’est mon projet de rêve depuis 25 ans. Nous avons été l’un des jeux les plus appréciés sur Steam cette année, nous savons donc que nous allons être ciblés par les pirates, plus que n’importe lequel de nos jeux précédents. Si Denuvo peut retenir une version crackée, ne serait-ce que quelques jours, cela peut déjà vraiment nous aider à protéger notre lancement. Cela étant dit, notre priorité est toujours la meilleure expérience possible pour les joueurs qui achètent nos jeux et nous soutiennent. Denuvo ne devrait jamais avoir d’impact sur les performances des joueurs, et nous ne voulons pas sacrifier la qualité pour vous les gars. Nous pensons que c’est possible avec la bonne intégration, c’est ce que nous avons voulu tester lors de la bêta fermée. Cependant, nous avons constaté que la façon dont il était actuellement intégré n’était pas assez bonne, et ce n’est pas quelque chose que nous pouvons corriger avant la sortie. Donc, nous le sortons. J’espère que cela répond à vos questions. Merci comme toujours pour votre soutien, et nous avons hâte de vous voir tous au lancement (et au-delà !) – Romain, CCO & Chef de Studio

Ne serait-ce pas merveilleux si plus de studios pouvaient résoudre ce problème avant la sortie d’un jeu plutôt qu’après. Bien sûr, cela ne signifie pas que le jeu n’aura jamais de DRM, mais cela suggère au moins que s’ils remplacent Denuvo par autre chose, ce sera quelque chose qui n’aura pas un impact aussi important sur l’expérience du joueur.