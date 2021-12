L’humeur à Man Utd au « plus bas historique » avec des stars « qui luttent » avec les méthodes d’entraînement de Ralf Rangnick

Des doutes autour du régime de Ralf Rangnick à Manchester United commencent déjà à émerger avec un certain nombre de leurs stars qui auraient du mal à s’adapter aux méthodes d’entraînement de l’Allemand.

L’entraîneur allemand – connu sous le nom de Parrain de la Gegenpress – devait ouvrir une nouvelle ère brillante à Old Trafford. En effet, après la destitution d’Ole Gunnar Solskjaer en tant qu’entraîneur, la vie a commencé brillamment sous Rangnick.

En tant que tels, les résultats ont montré un virage serré immédiat, les Diables rouges étant désormais invaincus en sept depuis le départ de Solskjaer.

Cependant, les deux derniers matchs – une victoire 1-0 à Norwich et le match nul 1-1 de lundi à Newcastle – ont vu United bien en deçà de ce qui était attendu. Notre Notes des joueurs de St James’ Park vous dit tout ce que vous devez savoir sur l’affichage de United.

Maintenant, selon le Daily Mail, l’ambiance à Carrington et parmi les joueurs de United n’a jamais été aussi mauvaise. Ils déclarent que le moral du club est désormais « très bas » et que des cliques commencent à se former parmi les joueurs. Cela entraîne à son tour des tensions au sein du groupe, entraînant des séances d’entraînement malheureuses et un « vestiaire fracturé ».

La situation a également été exaspérée par une récente mise à niveau de la cantine de Carrington. Cela a vu l’installation de six cabines à quatre places, ce qui signifie que les joueurs sont obligés de s’asseoir en groupes. On dit que ceci, à son tour, ajoute à la fracture.

De plus, le Mail affirme que l’équipe a du mal à s’adapter aux méthodes d’entraînement de Rangnick. Ceux-ci ont été déplacés vers la fin de l’après-midi, plutôt que tôt le matin. Cette décision n’aurait pas été bien accueillie par les joueurs habitués à arriver tôt à leur base d’entraînement.

Manque de chimie sous Ralf Rangnick

Mardi, par exemple, les joueurs n’ont quitté Carrington qu’à 17 heures, alors qu’il faisait déjà nuit. Un certain nombre de stars seraient mécontentes du changement de routine.

De plus, on a le sentiment que tout ne clique pas sous Rangnick chez United. De plus, le manque de chimie de Ronaldo avec certains joueurs – à savoir Mason Greenwood – semble être un problème.

Le rapport cite Harry Maguire comme étant également « plus modéré » dans son rôle de capitaine depuis le retour de Ronaldo.

En prélude à son arrivée, beaucoup avait été fait quant à ce qu’il fallait attendre des méthodes d’entraînement de Rangnick. L’un des grands changements a été l’introduction de la tristement célèbre horloge de compte à rebours de Rangnick.

Et bien que le rapport du Mail ne cite pas ses méthodes réelles comme un problème, ils expliquent comment sa nouvelle formation 4-2-2-2 ne parvient pas à tirer le meilleur parti de son équipe.

Le rapport révèle également à quel point l’ambiance autour du camp n’est pas aidée par un certain nombre de joueurs souhaitant partir.

Le plus grand de ces noms, Anthony Martial, ferait pression pour déménager à Séville. Les Espagnols ont vu une offre d’ouverture rapidement repoussée par United mardi.

Cependant, l’attaquant a clairement fait savoir à Rangnick son souhait de passer à autre chose.

Il n’est pas le seul non plus. United a des inquiétudes concernant Paul Pogba et Jesse Lingard, tous deux en fin de contrat cet été.

Il y a aussi des rapports solides suggérant que Juan Mata est sur le point de partir, tandis qu’Edinson Cavani est un autre susceptible de partir bientôt.

Gary Neville fait exploser les whingebags de United

La tactique de United sous Ralf Rangnick et le désir des joueurs ont également suscité de vives critiques de la part de Gary Neville lundi.

Appelant les stars seniors de United « wingebags », il n’a pas tardé à souligner où se situent les problèmes de United.

« Vous ne voulez pas aller trop loin dans le sens où ils sont absents depuis 16 jours », a déclaré Neville à la mi-temps.

«Ils ont évidemment un nouveau manager, ils essaient de s’habituer à un nouveau système. L’équilibre de l’équipe n’est pas juste. J’étais inquiet après Norwich. Il n’y a pas de pression, il n’y a pas d’urgence. Les bases du jeu. Chaque bataille qu’ils ont perdue.

«Ce fut une très mauvaise performance qui, honnêtement, c’est une très mauvaise performance. Il n’y a pas une seule chose qui s’est bien passée en équipe.

« Ils n’ont pas fait une seule chose de bien et il n’y a pas un seul joueur qui puisse entrer à la mi-temps et dire qu’ils ont fait leur travail, ou même dire qu’ils se sont rendus justice. »

