L’humeur à Man Utd « très basse » alors que l’équipe lutte avec le changement d’entraînement de Rangnick

La période de lune de miel de l’entraîneur allemand est bel et bien terminée (Photo: .)

Ralf Rangnick fait face à une bataille pour améliorer le moral autour de Manchester United, l’équipe étant déjà aux prises avec l’un de ses changements dans sa routine d’entraînement, selon les rapports.

Les Red Devils ont eu la chance de quitter Newcastle avec un point lundi soir après avoir donné un spectacle décousu et léthargique, la performance manquant totalement du pressage et de l’intensité pour lesquels les côtés de Rangnick sont connus.

Tout aussi préoccupantes ont été les réactions d’un certain nombre de joueurs clés, notamment Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo, Gary Neville claquant leurs bouffonneries « gémissantes ».

Ronaldo et Fernandes étaient des figures frustrées contre Newcastle (.)

Alors que United avait espéré que la nomination de Rangnick galvaniserait et concentrerait l’équipe, le Daily Mail affirme que l’ambiance autour du club reste mauvaise.

Les joueurs seraient « très bas » et l’on craint que des cliques se développent parmi certains groupes, ce qui fracture le vestiaire.

Cela n’a été qu’aggravé par une récente mise à niveau de la cantine qui a vu l’installation de six cabines à quatre places, intensifiant encore les divisions.

Plus : Manchester United FC



L’équipe a également du mal à s’adapter à la décision de Rangnick de déplacer les séances d’entraînement en fin d’après-midi, ce qui ne s’est pas particulièrement bien passé jusqu’à présent.

Les joueurs de United sont habitués à se rendre à Carrington le matin, avec un entraînement vers midi, mais mardi, les joueurs ne sont partis qu’à 17 heures, heure à laquelle il faisait déjà nuit.

Le changement de Rangnick dans le temps d’entraînement ne s’est pas bien déroulé (Photo: .)

Il y a un sentiment que les choses ne cliquent pas à United sous le nouveau manager, tandis que le manque de chimie de Ronaldo avec certains coéquipiers – à savoir Mason Greenwood – reste un problème.

Harry Maguire serait également devenu plus « discret » dans son rôle de skipper après le retour de la superstar portugaise à Old Trafford.

United a l’opportunité de remettre sur les rails sa quête d’une place parmi les quatre premiers jeudi soir lorsqu’il accueillera Burnley, bien qu’il soit clair que Rangnick fait face à une tâche énorme pour rendre l’équipe à nouveau harmonieuse – sur et en dehors du terrain.



