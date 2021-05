“ L’humeur de Ferrari a changé ” depuis la sortie de Sebastian Vettel

Perdu sur ce qui a mal tourné avec Sebastian Vettel la saison dernière, Charles Leclerc dit que l’ambiance est «différente» chez Ferrari depuis la sortie de l’Allemand.

Ferrari a annoncé avant même la première course de la saison 2020 qu’il s’agirait de la sixième et dernière année de course de Vettel en rouge.

Au lieu de cela, l’équipe a recruté Carlos Sainz en tant que coéquipier de Leclerc 2021.

Qu’il s’agisse de frustration face à une voiture à l’arrière sensible ou de sentiments négatifs suite à son élimination, Vettel a connu une dernière saison misérable avec Ferrari, ne marquant que 33 points toute la saison.

Déjà son remplaçant, Sainz, en a 20 après seulement quatre courses.

«C’est différent», a déclaré Leclerc à RTL lorsqu’on lui a demandé comment Ferrari avait changé depuis la sortie de Vettel.

«Pour Carlos, je me souviens encore exactement de ce que ça fait, et vous pouvez imaginer à quel point il est motivé et heureux à propos de tout.

«L’ambiance a un peu changé dans l’équipe.

«Je ne peux pas dire ce qui n’a pas fonctionné pour Seb l’année dernière. J’espère qu’il a une bonne saison cette année parce que c’est un gars formidable qui travaille très dur.

Mais alors que Ferrari obtient de meilleurs résultats cette saison, l’équipe n’est en aucun cas à la recherche de victoires en course avec même des podiums apparemment un pas trop loin si les pilotes Mercedes et Red Bull terminent.

Quatrième au Grand Prix d’Espagne, il y a certainement des signes d’encouragement venant du camp Ferrari.

Ce n’est tout simplement pas encore assez.

«C’est douloureux que nous ayons encore du mal à monter sur le podium et à nous battre pour la victoire», a-t-il déclaré.

«Nous nous sommes améliorés depuis l’année dernière, mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour arriver là où nous voulons être et c’est le sommet.

«Si vous comparez cela à 2020, les quatre premières courses ont été positives.»

«Nous nous concentrons sur 2022, c’est notre priorité absolue», a-t-il ajouté. «Il n’y aura pas de miracles cette année. L’année prochaine, il y a une grande opportunité pour nous.

«2022 sera une bonne occasion pour toutes les équipes de réinitialiser leurs performances. Les voitures seront si différentes parce que vous ne pouvez presque rien reprendre de cette année. »

«Les équipes qui feront le meilleur travail de développement de la nouvelle voiture cette année seront celles qui finiront le mieux. C’est une excellente occasion pour nous de revenir au front. »

