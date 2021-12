L’humiliation continue des enseignants sous-payés est une honte nationale

Le comédien Rodney Dangerfield avait l’habitude de plaisanter en disant qu’il n’avait aucun respect.

Pour que cette punchline fonctionne aujourd’hui, il devrait probablement être enseignant.

Car peu d’autres métiers sont moins appréciés.

Une vidéo virale circulant sur les réseaux sociaux montre des éducateurs du Dakota du Sud se démenant pour ramasser des billets de 1 $ dans un match de hockey.

C’était l’occasion pour eux de récupérer quelques centaines de dollars pour acheter des fournitures scolaires pour leurs classes.

Pouvez-vous imaginer un autre professionnel faisant cela?

Des avocats qui massent les pieds pour que leurs clients puissent faire appel. Des médecins fouillant sur le sol d’une salle de bain les analgésiques de leurs patients. La police se presse dans une cabine de saisie d’argent pour financer de nouveaux gilets pare-balles.

Non. Cela n’arriverait jamais parce que ces carrières sont tenues en haute estime. Et vous pouvez le dire en fonction de leurs salaires et/ou des ressources fournies pour faire leur travail.

Mais les enseignants… Nous semblons avoir un signe perpétuel « Kick Me » collé dans notre dos.

Nous sommes sous-payés compte tenu des années de scolarité nécessaires pour travailler.

On nous donne des cours énormes et peu de fournitures. (En fait, on s’attend à ce que nous achetions des crayons, des livres, des mouchoirs, tout ce dont nos élèves ont besoin.)

Nous sommes le bouc émissaire de tous les maux sociaux du pays, mais chaque fois que vient le temps de trouver des solutions, nous sommes complètement ignorés au profit des milliardaires de la technologie dont beaucoup ont abandonné l’école et ont « gagné » leur fortune grâce à des prêts de parents riches ou bien-être des entreprises.

Mais d’une manière ou d’une autre, NOUS devons ramper sur le sol pour rassembler assez d’argent pour prendre soin des enfants des autres.

Ça me donne envie de vomir.

J’entends presque les producteurs de télé-réalité faire la queue pour présenter leur prochain projet.

« Que dis-tu de ça? Les enseignants pris au piège dans les bois doivent s’affronter avec des pistolets à peinture et le dernier reçoit un nouveau jeu de manuels ! »

« Comment allons-nous l’appeler ? »

« Que diriez-vous de The Hungry for Education… euh… des jeux ? »

« J’en ai un meilleur. Nous avons des professeurs de biologie du secondaire qui rivalisent pour avoir une chance de rembourser leurs prêts étudiants en répondant à des questions sur la biologie marine… »

« Ouais et nous pourrions l’appeler Calmar… euh… Jeu ? »

« Essayez celui-ci pour la taille. Des enseignants en compétition dans un marathon pour gagner un filtre HEPA pour réduire le Covid-19 dans leurs salles de classe… »

« Ooooh ! On pourrait l’appeler The Running… euh… Man ?

Je dirais que c’est de l’humour post-apocalyptique mais il n’y a rien sur notre monde pandémique.

Le manque de respect envers les enseignants est un fait de notre société depuis des décennies.

L’Université de Pittsburgh a récemment fait la une des journaux pour avoir rétabli son programme d’enseignement de premier cycle. Au cours des 30 dernières années, l’école n’offrait que des masters ou des diplômes d’enseignement supérieur. Mais maintenant que si peu d’étudiants du collégial se lancent dans le domaine, l’université a pensé qu’il était logique de les attirer avec le coût relativement moins élevé des cours de premier cycle.

A quoi j’ai pensé : oui mais qui va postuler ?

Qui veut un travail qui vous oblige à être un clown de rodéo ?

Qui veut avoir à se mortifier dans le Circus Maximus ?

« N’es-tu pas amusé!? »

« Allez un, venez tous – pour être sous-estimé, sous-payé et surmené ! »

« Se presser! Se presser! Dépêchez-vous de surveiller les tests standardisés pour les élèves pauvres et d’être jugés sur leurs faibles résultats aux tests socio-économiques ! »

« Rassembler autour! Rassembler autour! Celui! Le seul travail qui nécessite une véritable vocation pour aider les enfants à apprendre et qui vous rend si malheureux que vous vous enfuirez en hurlant ! »

Les cours de premier cycle ne suffiront pas.

Nous avons besoin de solutions structurelles au problème :

De l’argent.

Autonomie.

Respecter.

Et en attendant :

Moins de paperasse.

Charge de caisse réduite.

Périodes de planification dédiées.

Mais le problème est profond.

Nous vivons dans un pays où un pourcentage important de la population est sceptique quant à la valeur de l’éducation.

Ils ne veulent pas que quiconque remette en cause leurs idées préconçues sur la race, la religion, l’économie, la politique, la science, l’histoire ! Pas étonnant qu’ils détestent autant les professeurs !

Nous pourrions inspirer leurs enfants à avoir une pensée originale !

Nous pourrions allumer la flamme qui brûlerait sur un chemin différent, et s’il y a une chose que ces gens détestent, c’est la différence.

La pire chose au monde pour certaines personnes est d’élever des enfants qui ne sont pas des copies conformes de leur exemple.

Alors pourquoi ne pas dégrader les enseignants à chaque occasion ?

Pourquoi ne pas les laisser mendier pour de l’argent au lieu de financer leurs salles de classe ?

Pourquoi ne pas les faire se bousculer pour rendre leur travail même légèrement supportable ?

Pourquoi ne pas les faire mendier, emprunter et voler pour la moindre fraction de la viabilité économique ?

Parce que moins on rend le travail attractif, moins il y a de candidats.

En tant que société qui nous convient parfaitement.

Humilier les enseignants, c’est éviter l’humiliation.

Pour ceux qui refusent d’être éduqués.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______

À propos de l’auteur

Steven Singer est mari, père, enseignant, blogueur et défenseur de l’éducation. Il écrit souvent sur son propre blog ici.