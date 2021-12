L’humiliation de Boris Johnson alors que les démissions sont attendues dans la révolte dévastatrice des passeports vaccinaux | Politique | Des nouvelles

Plus de 60 députés conservateurs ont publiquement juré de s’opposer aux mesures du plan B du premier ministre qui doivent être votées aux Communes demain. Le nombre est déjà plus important que la plus grande rébellion de M. Johnson de ce Parlement, avec encore 24 heures avant le vote.

Les députés seront invités à approuver les restrictions supplémentaires déjà imposées, telles que le retour des masques obligatoires dans les lieux publics intérieurs.

Ils voteront également sur une nouvelle législation controversée visant à introduire des passeports Covid obligeant tous ceux qui cherchent à accéder à des lieux plus grands à présenter une preuve de vaccination ou un test négatif.

La dernière grande rébellion de M. Johnson a eu lieu en décembre 2020 lorsque 55 conservateurs se sont révoltés contre l’introduction du système Tiers en Angleterre.

Avant demain, le gouvernement aurait placé 10 secrétaires parlementaires privés (SPP) sous surveillance, craignant qu’ils ne se préparent à démissionner afin de voter contre les mesures.

Selon The Telegraph, les 10 députés rebelles potentiels ont mis en place un groupe WhatsApp pour discuter de la façon dont ils prévoient de voter.

M. Johnson a confirmé qu’il prévoyait d’aller de l’avant avec ses restrictions du plan B hier soir lorsqu’il a accéléré le déploiement du jab de rappel au Royaume-Uni.

Dans une allocution télévisée, il a déclaré : « C’est à cause de la menace d’Omicron que j’ai annoncé mercredi que nous passerions au Plan B en Angleterre.

« Vous devez porter un couvre-visage dans les espaces publics intérieurs.

« A partir de demain, travaillez de chez vous si vous le pouvez.

« Et à partir de mercredi, sous réserve d’un vote au Parlement, vous devrez présenter un test de flux latéral négatif pour entrer dans les boîtes de nuit et certains grands événements si vous n’êtes pas doublement vacciné.

« Je voterai contre l’extension des mandats de masque et je voterai contre la vaccination obligatoire comme condition d’emploi dans le NHS.

« Je pense que toutes ces choses sont fausses, elles sont disproportionnées et il n’y a pas de preuves suffisantes qu’elles sont nécessaires. Et je pense vraiment que c’est le point crucial ici maintenant – ce qui est sur la table, c’est le type de société que nous créons alors que nous aller de l’avant. »

Le député de Stockton South, Matt Vickers, qui faisait partie de la sélection de 2019 représentant une soi-disant ancienne circonscription travailliste du « Mur rouge », a déclaré à Times Radio: « Je ne pense pas que nous devrions emprunter la voie du plan B.

« Nous avons parlé d’apprendre à vivre avec, nous avons promis aux gens qu’ils auront ces boosters dans leurs bras et le monde reviendra à la normale, les enfants pourront aller à l’école correctement sans masques, nous leur avons promis que l’économie serait libre, nous serions libres de faire avancer les choses, et c’est exactement ce que nous devons faire. »

Hier soir, le Premier ministre a déclaré que tous les adultes britanniques éligibles pour un vaccin se verraient proposer un rappel d’ici la fin de cette année.

L’objectif ambitieux consiste à administrer jusqu’à un million de jabs par jour.

Laisser entendre qu’un nouveau verrouillage national serait nécessaire à moins que les vaccins ne puissent être administrés d’urgence, a-t-il ajouté: « Une vague d’Omicron à travers une population qui n’a pas été augmentée risquerait un niveau d’hospitalisation qui pourrait submerger notre NHS et entraîner malheureusement de très nombreux décès. «

L’ancien chef conservateur, Sir Iain Duncan Smith, a averti que l’introduction du plan B semblait être un » tremplin » vers le verrouillage, affirmant que cela » ressemblait à » un verrouillage furtif.

Le plan B de M. Johnson devrait encore passer par les Communes demain après avoir reçu le soutien du Parti travailliste.