L’humiliation de Sturgeon à la COP26 alors que Glasgow est remplie d’ordures, de rats et de plastique lavé | Politique | Nouvelles

Et dimanche, le centre de jeunes COP26 Extreme Hangout a signalé qu’un énorme patch en plastique s’était échoué devant son site sur la rivière Clyde.

Un porte-parole de The Extreme Hangout a déclaré à Express.co.uk : « Au moment où la touche finale était apportée pour transformer The Ferry on the River Clyde en Extreme Hangout à la COP26, une île flottante d’ordures jonchée de plastique à usage unique est arrivée. … un rappel brutal de la raison pour laquelle nous sommes tous ici pour essayer de comprendre ce gâchis. «

Le Parti national écossais (SNP) de Mme Sturgeon a été critiqué le mois dernier lorsque la conseillère municipale du SNP de Glasgow, Susan Aitken, a déclaré que la ville avait juste besoin d’un « petit rafraîchissement » avant la COP26.

Le MSP de Glasgow, Sandesh Gulhane, qui représente l’opposition, les conservateurs écossais, a déclaré à Politico : « La ville est dans un état absolument déplorable.

« Ne vous en cachez pas : nous avons une ville absolument dégoûtante et sale pleine de déchets.

« Dire que Glasgow » a besoin d’un petit coup de jeune « est la chose la plus décalée que j’aie jamais entendue. »