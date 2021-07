L’hymne national noir sera joué avant l’hymne national aux jeux de la NFL

La Ligue nationale de football (NFL) intégrera désormais l’hymne national noir dans les prochains matchs de la saison 2021-22 pour mettre davantage en évidence les initiatives de justice sociale et raciale.

L’hymne national – alias “The Star Spangled Banner” – est une source de controverse croissante depuis des années. Et personne ne le sait mieux que les grandes ligues sportives comme la NFL. Maintenant, la plus grande association sportive professionnelle du pays a décidé d’intégrer « Lift Every Voice » – souvent appelé « l’hymne national noir » – dans les cérémonies d’avant-match à venir avant l’hymne national traditionnel lui-même.

Actuellement, il semble que l’hymne national noir ne sera joué que pendant les grands matchs. Selon plusieurs rapports publiés aujourd’hui (vendredi 16 juillet), ces matchs pourraient inclure des matchs du match 1 ainsi que des matchs éliminatoires de plus grande envergure, le Super Bowl et le Pro Bowl. Des matchs de plus grande envergure tout au long de la saison peuvent également être sélectionnés pour présenter l’hymne national noir avant le coup d’envoi.

Cette décision intervient alors que les stades accueillent les foules de retour pour les matchs de la prochaine saison 2021-22. Parallèlement à la présentation de l’hymne national noir, la NFL a également indiqué que d’autres initiatives de justice sociale et raciale seront également intégrées aux cérémonies d’avant le coup d’envoi et à travers les jeux eux-mêmes. Cela comprend une présentation honorant les victimes de brutalités policières, dans le cadre du projet plus large « Say Their Stories » de la NFL.

Séparément, la NFL intégrera les messages de ses autres initiatives de justice, notamment « Inspire Change » et « It Takes All of Us ». Les fans peuvent également s’attendre à des messages de justice sociale importants sur les uniformes et le terrain, en particulier les zones d’extrémité. Des messages d’intérêt public axés sur des projets de justice seront également intégrés aux jeux et aux émissions.

Cela fait partie d’une poussée plus large de la ligue, Jay-Z jouant un rôle essentiel dans le réalignement de l’approche de la ligue sur les questions de justice raciale. Incidemment, la NFL a intensifié ses messages de justice sociale au cours des saisons précédentes – en particulier la saison dernière. Mais ses initiatives à venir seront beaucoup plus visibles étant donné que des foules compactes sont désormais impliquées.

Cependant, on ne sait pas si le nouvel arrangement apaisera la controverse existante sur la présentation de l’hymne national.

Depuis que Colin Kaepernick s’est agenouillé pour la première fois lors de l’hymne national en 2016, la NFL a eu du mal à résoudre les problèmes liés à la tradition d’avant-match. Kaepernick a joué pour les 49ers de San Francisco entre 2012 et 2016, mais est devenu joueur autonome en 2017 et n’a pas joué un autre match avec la ligue. Depuis lors, cependant, des centaines de joueurs de la NFL se sont agenouillés pendant l’hymne national pour protester contre la brutalité policière et l’injustice raciale.

Avant la saison dernière, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a offert un “soutien” aux joueurs choisissant de s’agenouiller pendant l’hymne national et s’est engagé à ne pas infliger de pénalités ou d’amendes.