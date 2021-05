L’hypercar électrique Lotus Evija approche et atteindra 2 000 ch | Moteur

L’hypercar électrique Lotus Evija est à 80% de sa phase de développement. La société, dirigée par Matt Windle, travaille à finaliser les détails.

La Lotus Evija se positionne comme l’un des véhicules les plus performants et les plus attendus du moment. Il s’agit de la prochaine hypercar Lotus, un modèle 100% électrique qui aura toute l’expérience et les connaissances du constructeur britannique pour créer un véhicule “étonnant”, selon le nouveau PDG de Lotus, Matt Windle, après avoir effectué un test avec le prototype . Et est-ce que l’hypercar électrique Lotus Evija est à 80% de sa phase de développement.

«Nous avons différents prototypes axés sur différents domaines de développement. Un pour la construction et la technologie, un pour la gestion de la batterie, un pour le moteur, etc. le EP1 J’ai piloté récemment, c’est le prototype performant et il ne déçoit pas », explique Windle. «Nous sommes encore à quelques mois de la mise en production, mais l’EP1 a déjà cette sensation incomparable. Lotus. Certainement une hypercar unique et extrême, mais toujours une Lotus. Je suis très enthousiaste et fier de ce que l’équipe a accompli ».

La Lotus Evija développera jusqu’à 2000 ch de puissance

La nouvelle hypercar électrique de Lotus est équipée de quatre moteurs, un dans chaque roue, pour une puissance totale combinée de 2000 ch et un couple maximal de 1700 Nm. Avec autant de puissance à sa disposition, l’Evija annonce un 0 à 300 km / h en moins de neuf secondes, alors que la vitesse de pointe dépassera 320 km / h.

“Nous sommes à 80% en termes de puissance, batterie, moteurs et carrosserie»A ajouté Gavan Kershaw, le pilote d’essai en chef de l’entreprise. «Maintenant, les 20% restants consistent à ajouter de la magie, de sorte que tout fonctionne en harmonie de la manière unique dont Lotus dispose, pour offrir l’expérience de conduite que nous voulons et dont nous pouvons être fiers. Et par fier, bien sûr, je veux dire, époustouflant. C’est une hypercar».

La nouvelle Lotus Evija offrira cinq modes de conduite: Gamme, ville, tour, sport et piste. La puissance est limitée à 1000 ch en modes Autonomie et Ville, ce dernier ajustant également le niveau de freinage régénératif pour une expérience de conduite plus douce et plus confortable. Le mode Tour augmente la puissance à 1400 ch et permet la vectorisation du couple. Pendant ce temps, le mode Sport augmente le chiffre à 1700 ch, réservant le chiffre magique de 2000 ch pour le mode Track.

Ingénieurs et pilotes impressionnés par ses performances

«Nous allons déjà plus vite que prévu et, en plus, nous recherchons dépasser les objectifs que nous nous sommes fixés pour le projet en termes de puissance et de capacité de couple pour maximiser les performances de la voiture », explique Louis Kerr, ingénieur en chef de la plate-forme.

«Il a des accélérations de Formule 1, mais avec un cockpit fermé, donc c’est comme un petit véhicule du Groupe C, mais avec couple et fourniture instantanée de pleine puissance, et les dernières avancées en matière d’aides électroniques », a ajouté Kershaw. “Vous commencez vraiment à croire que vous pouvez défier les lois de la physique, cela vous jette dans les courbes comme une catapulte.”

Cet article a été publié dans Autobild par Aarón Pérez.