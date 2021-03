L’hypercar Lotus Evija revient au Moyen-Orient alors que l’entreprise automobile ouvre une nouvelle salle d’exposition

L’hypercar Lotus Evija est de retour au Moyen-Orient pour une tournée d’un mois dans la région.

La supercar avait déjà visité Dubaï et Abu Dhabi en septembre 2019 dans le cadre d’une tournée mondiale qui comprenait l’Amérique du Nord, le Japon et la Chine. Avec la possibilité de voir l’Evija – la voiture de route de série la plus puissante au monde – réduite en 2020 en raison de restrictions de voyage, Lotus l’a ramenée au Moyen-Orient pour le mois de mars.

En étroite collaboration avec le partenaire de vente au détail Adamas Motors, l’Evija, sera la pièce maîtresse étonnante à l’ouverture du nouveau showroom Lotus à Dubaï.

En plus d’être hébergée dans le nouveau showroom Lotus Dubai, la voiture sera au showroom Lotus à Abu Dhabi et dans la toute nouvelle installation de Bahreïn.

La Lotus Evija est à Dubaï du 1er au 9 mars, avant de déménager à Abu Dhabi du 10 au 15 mars et enfin à Manama à Bahreïn du 24 au 31 mars.

Jonathan Stretton, directeur régional de Lotus Middle East, a déclaré: «Nous sommes ravis de ramener l’hypercar Lotus Evija au Moyen-Orient avec le soutien de notre partenaire commercial Adamas Motors. C’est le moyen idéal pour nous de célébrer l’ouverture du nouveau point de vente Lotus à Dubaï. »

Il a ajouté: «La passion pour les voitures de performance dans les États du Golfe est bien connue et l’intérêt pour l’Evija témoigne de la puissance et de la notoriété accrue de la marque Lotus, et de l’engagement des clients à adopter le mouvement vers l’électrification.»

Karl Hamer, PDG du groupe Adamas, a commenté: «Nous sommes très honorés que l’Evija revienne aux Emirats Arabes Unis à temps pour l’ouverture de notre magnifique nouvelle salle d’exposition Lotus Car à Dubaï. L’Evija n’est que le début de ce que l’avenir réserve à Lotus Cars et chez Adamas Motors, nous sommes extrêmement excités pour le voyage à venir. Avec l’ouverture de notre magnifique salle d’exposition sur Sheikh Zayed Road, le bâtiment couvre 30 000 pieds carrés, abritant également notre siège social de groupe, la salle d’exposition Lotus, un café, une boutique et une belle zone de loisirs pour les clients.

Il a poursuivi: «Quel bel endroit pour accueillir l’une des puissantes voitures hyper et je suis très heureux d’accueillir nos clients et prospects potentiels d’Evija au cours des prochaines semaines aux Emirats Arabes Unis et à Bahreïn. Ce développement fait suite à notre succès à Hong Kong et à la prochaine étape de développement de nos opérations multi-franchise dans le Royaume de Bahreïn, qui accueillera Lotus Cars, Aston Martin, Morgan Motors et une autre franchise à suivre, logée dans le haut de gamme. défilé de mode Moda Mall / Bahreïn International Financial Center. Nous sommes très fiers de partager ce voyage avec tout le monde. »

Le nouveau showroom Lotus Dubai est situé sur Sheikh Zayed Road – à moins d’un mile du point de vente d’origine dans la même rue – mais offre beaucoup plus d’espace et d’opportunités.

Une déclaration d’intention audacieuse de la société britannique emblématique de voitures de performance, l’hypercar entièrement électrique a une puissance de sortie supérieure à 2000 PS et un temps étonnant de 0-186 mph (300 km / h) de moins de neuf secondes.

Lotus Cars construit des voitures de sport hautes performances de classe mondiale, notamment les gammes Evora, Elise et Exige. En juillet 2019, il a lancé l’Evija, la première hypercar britannique entièrement électrique au monde. La production débutera en 2021.

En savoir plus sur l’application Sport360