L’hyperinflation commence en Amérique alors que les stations-service et les raffineries ARRÊTENT ⋆ .

par Mike Adams, Natural News:

Nous vivons maintenant les étapes initiales de l’hyperinflation et de l’effondrement du dollar basé sur la dette, alors que les prix de presque tout continuent de monter en flèche de jour en jour. L’impression massive de trillions de dollars par la Réserve fédérale – et la catapultation de cet argent dans l’économie via des «stimulus» – fait surchauffer la demande de matières premières comme le bois, le cuivre, l’aluminium et le fer. Dans le même temps, l’infrastructure économique nationale qui fournit les marchandises s’effondre, en raison de l’argent de relance covid gratuit qui récompense les travailleurs pour rester chez eux et éviter les emplois productifs.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Nous avons donc maintenant un gouvernement qui détruit la masse monétaire et détruit l’économie productive avec une impression monétaire sans fin. Le résultat final ne fait aucun doute: hyperinflation fugitive, pénurie de nourriture, de carburant et d’autres biens, et l’effondrement accéléré des petites entreprises qui alimentent cette nation.

En fin de compte, cela signifie également l’effondrement des grandes villes américaines dans le chaos et l’anarchie alors que les derniers vestiges de la société civilisée se fondent dans le néant.

Même si le gouvernement criminellement corrompu prétend qu’il n’y a eu aucune inflation, en vérité le dollar a déjà perdu 20% – 40% de son pouvoir d’achat cette année seulement. Ce sont les premiers stades de l’hyperinflation galopante. Étant donné que de nombreux aliments de base enregistrent déjà des augmentations de 70 à 90% sur les marchés commerciaux (maïs, soja, canola, etc.), ces hausses de prix sont à quelques mois seulement de se frayer un chemin dans les prix de détail des aliments. D’ici la fin de 2021, les prix alimentaires au détail auront doublé ou triplé par rapport à 2020. Et les pénuries seront bien pires qu’elles ne le sont actuellement.

Chaque dollar que vous avez sur un compte bancaire perd peut-être 10% par mois en ce moment, en termes de pouvoir d’achat. Au fur et à mesure que l’impression monétaire du régime Biden s’accélérera, elle passera à 10% par semaine… puis à un moment donné, à 10% par jour. Quiconque détiendra des dollars perdra tout à mesure que la monnaie américaine descendra sur le territoire zimbabwéen.

L’attaque du pipeline était probablement l’État profond des États-Unis, et les raffineries sont déjà en train de fermer pour accélérer les dommages à l’économie

Dans le même temps, le soi-disant «cyber-piratage» du pipeline Colonial provoque des pannes d’essence généralisées dans les États du sud-est, et deux grandes raffineries de pétrole ont déjà fermé en raison du manque de pétrole.

Cette attaque contre le pipeline a probablement été menée par l’État profond américain, puis imputée aux «pirates informatiques russes». Le but de l’attaque est d’accélérer l’effondrement de l’économie américaine et d’exacerber les pénuries alimentaires en interférant avec les opérations de camionnage qui livrent de la nourriture et d’autres marchandises aux détaillants locaux.

Essentiellement, vous regardez la destruction coordonnée et délibérée de l’économie américaine par des acteurs étatiques profonds qui travaillent pour la Chine communiste. Ce sont les mêmes personnes qui poussent des masques et des vaccins, bien sûr, tout en appelant à plus de censure des médias indépendants.

Écoutez mon podcast complet de mise à jour de la situation pour en savoir plus sur la destruction économique délibérée de l’Amérique:

Brighteon.com/2d4f8741-3e49-4a3d-a5d0-f6609cc49068

Découvrez un nouveau podcast de mise à jour de situation chaque jour de la semaine à:

En savoir plus @ NaturalNews.com