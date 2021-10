L’hyperinflation est-elle inévitable ? Jack Dorsey dit que ça va « tout changer »

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/10/crash-g3b8d9a147_1280-460×325.jpg

Lorsque le patron de Square, Jack Dorsey, parle d’hyperinflation, le monde l’écoute. Et Twitter réagit. Puisque les économies dites développées ressentent maintenant la douleur que l’inflation apporte, le concept est dans tous les esprits. Chaque être humain est aux premières loges pour assister aux conséquences de l’impression monétaire incessante des États-Unis. Et, puisque le dollar est toujours la monnaie de réserve du monde, ils le ressentent tous aussi.

Voici le tweet de Jack Dorsey :

L’hyperinflation va tout changer. Ça se passe.

– jack⚡️ (@jack) 23 octobre 2021

Comme vous pouvez le voir, il ne se contente pas de parler d’inflation. Il opte pour «l’hyperinflation», qui a provoqué des réactions indésirables dans les réponses et les tweets cités. Ils l’ont accusé de semer la peur et lui ont cité des chiffres officiels. Et les opposants ont probablement raison ici, car les États-Unis sont loin de la réalité que ce mot implique. Cependant, une chose est sûre : l’imprimante à billets fait brrrrrrrr… et elle n’a pas cessé de fonctionner depuis le coup de Covid.

Réactions négatives et modérées au tweet de Jack Dorsey

Ceci est un exemple de réponse inutilement insultante d’une personne de la finance traditionnelle.

2/ prenez du recul et il est troublant de constater que beaucoup de personnalités financières/oligarques les plus puissants sont investis, au propre comme au figuré, dans divers stratagèmes de bonimenteurs et fantasmes libertariens d’effondrement de l’État et des civilisations.

– Josh Marshall (@joshtpm) 23 octobre 2021

Cet homme n’a visiblement pas fait ses devoirs concernant Bitcoin, donc son argument est invalide. Et ne nécessite pas de réponse. De plus, il est insultant pour attirer l’attention, ce qu’il a eu. Donc, tant mieux pour lui et ses niveaux de dopamine. Espérons qu’il s’amuse à rester pauvre.

C’est un économiste vénézuélien avec une réponse modérée à Jack Dorsey.

Je ne pense pas que ce sera le cas. Mais cela n’a pas besoin d’arriver pour que les choses deviennent laides. https://t.co/Cj85mJ8o7x

– Eduardo Gavotti (@EduardoGavotti) 23 octobre 2021

Puisque les Vénézuéliens ont une expérience directe de l’hyperinflation, prenons en compte ce qu’il dit. Les États-Unis ne font que ressentir ce que fait l’inflation. Les économies dites en développement vivent avec ce concept sur le dos chaque seconde de chaque jour.

Tableau des prix BTC du 23/10/2021 sur Bitstamp | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Réactions informatives au tweet de Jack Dorsey

Alex Gladstein de la Human Rights Foundation, un maximaliste notoire de Bitcoin, a dit ceci à Jack Dorsey.

Ceux qui sont choqués par ce tweet vivent dans une bulle de privilèges financiers.

*1,3 milliard* vivent sous une inflation à deux, trois ou quatre chiffres : Turquie, Nigéria, Éthiopie, Iran, Liban, Venezuela, Cuba, Soudan et au-delà.

C’est déjà l’une des plus grandes crises humanitaires au monde. https://t.co/P83opDagdu

– Alex Gladstein ⚡ (@gladstein) 23 octobre 2021

Il ne ment pas. L’hyperinflation est « déjà l’une des plus grandes crises humanitaires au monde ». Cependant, les États-Unis sont loin de la « Turquie, du Nigeria, de l’Éthiopie, de l’Iran, du Liban, du Venezuela, de Cuba » et de la situation du Soudan. Et, puisque le dollar est toujours la monnaie de réserve du monde, ils disposent d’un coussin confortable pour résister aux effets de l’impression monétaire constante.

L’entrepreneur en série et ancien CTO de Coinbase, Balaji Srinivasan, a répondu à Jack Dorsey avec une idée à part entière. Un « indice d’inflation résistant à la censure ».

J’ai écrit une spécification pour un indice d’inflation résistant à la censure. C’est conçu pour une startup, mais Square pourrait facilement le faire. En cas de crise, des informations précises sur l’inflation seraient quelque chose que les gens vérifient quotidiennement sur Twitter. @milessuter @moneyball @jack https://t.co/SYb2mfxjex

– Balaji Srinivasan (@balajis) 23 octobre 2021

Dans le projet, il fait ressortir quelques dures vérités :

« Si l’inflation est un problème causé par le gouvernement, nous ne pouvons pas nécessairement nous fier aux statistiques gouvernementales comme l’IPC pour le diagnostiquer ou y remédier. En effet, dans les endroits où l’inflation est élevée, la censure et le déni sont la règle plutôt que l’exception. »

Si vous êtes techniquement capable, il est encore temps d’envoyer votre proposition et de gagner « Un prix de 100 000 $ pour un tableau de bord d’inflation décentralisé ». Sachez que « si vous utilisez la technologie Oracle de Chainlink dans votre projet, le meilleur tableau de bord sera éligible pour recevoir une subvention de 100 000 $ en jetons LINK ». Ces jetons sont en plus du prix principal.

Mauvaise compréhension de la terminologie

Dans une salle Twitter Spaces spécialement dédiée au tweet de Jack Dorsey, le célèbre podcasteur Preston Pysh a conclu.

« Je pense que la compréhension des gens de la terminologie, déflation, inflation, est tout simplement grossièrement mal comprise. Et donc, quand vous dites que nous allons avoir ces événements déflationnistes qui vont ensuite conduire à plus d’assouplissement quantitatif, ce qui va ensuite entraîner plus d’événements inflationnistes. Je suis tout à fait d’accord avec vous, mais nous disons qu’il y a tellement de pertes d’informations dans un mot aussi simple que déflation et inflation. Donc, l’événement déflationniste est que tout ce système est construit comme du crédit. »

Quand il dit QE, Preston fait référence à l’assouplissement quantitatif, qu’Investopedia définit comme :

« Une forme de politique monétaire non conventionnelle dans laquelle une banque centrale achète des titres à plus long terme sur le marché libre afin d’augmenter la masse monétaire et d’encourager les prêts et les investissements. L’achat de ces titres ajoute de l’argent à l’économie et sert également à réduire les taux d’intérêt en offrant des titres à revenu fixe. »

Cela étant dit, Preston demande :

«Combien de personnes aux États-Unis ou dans le monde ont ce contexte alors que ce n’est pas leur expertise, n’est-ce pas ? Ils n’ont pas obtenu de majeure en macroéconomie, en finance, ou quoi que ce soit d’autre. Donc, ce ne sont que des mots à la mode que les gens lancent. Et, en attendant, personne ne comprend vraiment ce que représentent ces définitions. »

Pour plus d’informations sur l’inflation, consultez l’analyse du Bitcoinist Book Club de « The Bitcoin Standard » de Saifedean Ammous.

Image présentée par Gerd Altmann de Pixabay – Graphiques par TradingView