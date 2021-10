L’hyperinflation va tout changer, c’est déjà le cas

Avec l’inflation déjà là, le fondateur de Twitter et promoteur de Bitcoin, Jack Dorsey, pense que cela se poursuivra à un rythme rapide, ce qui conduira à une hyperinflation, non seulement aux États-Unis mais dans le reste du monde.

L’hyperinflation va tout changer

Le PDG de Square a partagé ses réflexions sur la question sur Twitter, déclarant : « L’hyperinflation va tout changer… C’est en train de se produire.

Alors que l’inflation est une diminution du pouvoir d’achat de l’argent, reflétée par l’augmentation générale des prix des biens et services dans une économie, elle devient hyperinflation lorsque le taux d’inflation dépasse 50%, selon Investopedia.

Le tweet de Dorsey intervient après que le département du Travail des États-Unis a rapporté plus tôt ce mois-ci que les prix à la consommation avaient augmenté plus que prévu, s’approchant d’un sommet en 30 ans.

Jack Dorsey, PDG de Twitter

Bientôt aux USA

L’homme d’affaires nigérian et passionné de crypto Tayo Oviosu a commenté dans le tweet que son pays connaît déjà un taux d’inflation de 16% par an. Jack Dorsey a répondu: « Cela arrivera bientôt aux États-Unis, et donc dans le monde. »

Dans le même temps, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a précédemment commenté les problèmes d’inflation dans le pays, affirmant que cela pourrait se poursuivre jusqu’à l’année prochaine et que la Fed pourrait également commencer à réduire l’aide considérable qu’elle offre à l’économie dès la mi-novembre.

Bitcoin pour sauver la journée ?

De nombreux investisseurs traditionnels ont également commenté la hausse du taux d’inflation aux États-Unis tout en exprimant leurs craintes qu’elle ne conduise à une hyperinflation à long terme.

Mais les passionnés de crypto semblent moins préoccupés par la question car ils voient le Bitcoin comme une couverture contre l’inflation. Malgré la nature volatile de la classe d’actifs, les investisseurs la choisissent toujours par rapport à d’autres véhicules d’investissement en cette période difficile, et ce ne sont pas seulement les investisseurs particuliers.

Il y a quelques semaines, la banque d’investissement multinationale américaine JPMorgan a déclaré que « les investisseurs institutionnels semblent revenir au Bitcoin » car ils le considèrent comme une meilleure couverture contre l’inflation que l’or.

Dorsey : Bitcoin change tout

Pendant ce temps, Jack Dorsey n’est pas seulement un admirateur de crypto, il pense que Bitcoin change tout et qu’il n’y a rien de plus important sur lequel travailler dans une vie que l’actif numérique.

C’est pourquoi il investit massivement pour voir la croissance de l’industrie de la cryptographie. Après avoir lancé un service de pourboires BTC sur Twitter, le milliardaire a révélé que sa société de technologie financière, Square, construisait un portefeuille matériel et également un système d’extraction de bitcoins.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.