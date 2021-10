« L’hyperinflation va tout changer. C’est en train de se produire. » – Jack Dorsey

Pour ceux qui n’ont pas regardé la masse monétaire M2 en USD depuis l’année dernière :

https://gyazo.com/445aae4cd62d356d7b003c04eaa574e6

M2 en hausse de 34% depuis le 1er mars 2020.

34% de tous les USD qui ont jamais existé ont été imprimés au cours des 19 derniers mois.

edit : oui je sais, explication très superficielle de ma part mais pour ceux qui ne l’ont pas vu et prétendent que cette offre M2 n’a pas d’importance en termes d’inflation, puis-je vous présenter cette énorme coïncidence : https://www.usinflationcalculator .com/inflation/current-inflation-rates/

éditer 2 : [for those who aren’t aware that the method to calculate inflation was changed in 1980](https://gyazo.com/42c1381be8c82dd9c2940a2b6b0cb93b)

La tendance macro n’est pas à la baisse, elle a simplement été modifiée afin de donner l’impression qu’elle l’est.

https://www.cnbc.com/id/42551209