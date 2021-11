L’hypervitesse menace le vaisseau spatial le plus rapide dans son exploration du Soleil

11/09/2021 à 17:14 CET

Une nouvelle étude menée par des scientifiques de l’Université du Colorado à Boulder et de l’Université Johns Hopkins explore les dangers de l’hypervitesse pour les engins spatiaux qui atteignent des vitesses extrêmes, comme Parker Solar Probe dans leur voyage pour révéler les mystères du Soleil. -objet jamais fabriqué, mais voyager à 180 kilomètres par seconde, un minuscule grain de poussière spatiale peut mettre sa structure en danger.

Selon une déclaration de l’American Physical Society (APS), une nouvelle recherche récemment présentée lors d’une réunion de spécialistes de l’APS à Pittsburgh révèle comment impacts de poussière à hypervitesse peut perturber les opérations des engins spatiaux, Parker Solar Probe étant l’exemple le plus proche et le plus concret.

Les dangers de l’hyper vitesse

Actuellement, Sonde solaire Parker il se dirige vers le Soleil à travers la région la plus dense du nuage zodiacal. Cette structure est un épais nuage de poussière qui s’étend dans tout le système solaire : elle est constituée de petits grains de poussière détachés des astéroïdes et des comètes. De minuscules grains de poussière spatiale, d’environ 2 à 20 microns de diamètre, ont heurté le vaisseau spatial voyageant à hypervitesse, dépassant précisément les 640 000 kilomètres par heure.

Bien qu’à première vue, il semble qu’un objet à cette vitesse soit imprenable, c’est plutôt le contraire qui se produit. Après les impacts, le matériau qui forme les grains de poussière et la surface du vaisseau spatial surchauffent, le faisant d’abord se vaporiser puis s’ioniser. Ce processus aboutit à la matière ionisée être transformé en plasma, un état de la matière qui dans ces conditions produit des explosions dangereuses.

Selon les conclusions des chercheurs, l’impact de la poussière spatiale et des explosions de plasma peut produire perturbations dans l’environnement électromagnétique autour du vaisseau spatial, en plus de divers dommages à sa structure. Cela pourrait littéralement mettre un navire comme Parker Solar Probe en échec, qui se déplace à des vitesses incroyables vers la rencontre avec le roi des étoiles.

Révéler les mystères du Soleil

Après avoir terminé son cinquième survol de Vénus en octobre, le vaisseau spatial continue de voyager à hypervitesse vers le Soleil. Avec l’aide de deux autres survols de Vénus assistés par la gravité, en août 2023 et novembre 2024, Parker Solar Probe atteindra finalement une distance de 6,2 millions de kilomètres de la surface solaire en décembre 2024.

À l’aide de ses quatre réseaux d’instruments embarqués, le vaisseau spatial collecte des données sur l’environnement solaire et le vent solaire, entre autres informations qui seront vitales pour révéler le énigmes sur le soleil et son impact sur les planètes. Cependant, Parker Solar Probe devra surmonter un autre obstacle en plus des dangers déjà connus dans les voyages spatiaux : les conséquences de l’hyper vitesse.

Selon les scientifiques en charge de la nouvelle étude, les mesures obtenues permettent d’apprécier comment le plasma créé après les impacts de poussière est transporté par le flux du vent solaire. Les nouvelles connaissances auront des implications importantes pour la Sécurité de la sonde solaire Parker et les vaisseaux spatiaux qui arrivent dans le futur. De plus, ils serviront à mieux comprendre comment des régions de plasma plus grandes, telles que celles situées dans les hautes atmosphères de Vénus et de Mars, sont emportées par le vent solaire.

photoParker Solar Probe est l’objet fabriqué par l’homme le plus rapide, mais un minuscule grain de poussière spatiale pourrait mettre ce vaisseau spatial dans une situation difficile. Crédit : NASA Exploration du système solaire.