L’hypocrisie de Pogba et Cristiano, footballeurs publicitaires, avec des gestes “anti-marque”

17/06/2021

Act à 22:10 CEST

Cette Euro Cup se joue à 360º. Le protagoniste est toujours le football, mais dans la salle de presse, où il est courant de voir des entraîneurs incontrôlés donner des « bâtons » aux footballeurs et aux arbitres, et des joueurs qui ont laissé de vraies « perles », dans ce tournoi, il semble que la dynamique ait changé et Maintenant, ils doivent faire de l’anti-publicité « drôle ».

Cristiano a commencé la « révolte ». Son geste commenté où il cachait les bouteilles de Coca-Cola recommandant l’eau potable, a lancé un mouvement qui a déjà eu plusieurs imitateurs. Le suivant était Pual Pogba, qui, à l’instar des Portugais, a retiré de l’image une bouteille de bière de marque Heineken. Locatelli et même le sélectionneur de la Russie, celui-ci pour de bon, ont également rejoint « l’autre Euro ».

Des gestes qui peuvent rapporter des millions de pertes, comme cela s’est déjà produit avec la marque américaine de sodas, qui a perdu 4 000 000 millions d’euros de valeur en bourse, et qui sont réalisés par des actifs publicitaires (footballeurs), qui gagnent de vraies atrocités par an pour la même chose que l’UEFA, cherchez des sponsors.

L’hypocrisie de Pogba

Le footballeur, comme nous l’avons dit, a rangé la bouteille de bière, mais ce qui est curieux dans l’affaire, c’est qu’après la confrontation contre l’Allemagne, le Français a été choisi comme MVP du match, une récompense décernée par la même marque qu’il a rendue moche. Pourquoi Pogba a-t-il reçu le prix ? La statuette qui reconnaît le mérite a le logo de l’entreprise sérigraphié et, comme vous pouvez le voir sur la photo, elle a même été photographiée en souriant avec une gigantesque toile derrière avec la marque Heineken comme seul contenu. La chose logique, il est entendu, aurait été de renoncer également à ladite récompense, n’est-ce pas ?

Paul Pogba recevant le prix MVP sponsorisé par Heineken

| Twitter

En détail, seule la bière qui était annoncée à ce moment-là était sans alcooll. Son action, contrairement à celle du Portugais, a aidé la marque en bourse.

Cristiano, Coca-Cola et les 100 millions

Son geste le fit se concentrer. La bibliothèque de journaux est infaillible et quelques jours plus tard, plusieurs campagnes publicitaires sont déjà sorties où le footballeur de la Juventus était l’image de la société américaine. Bien que tout le monde sache qu’il traite son corps comme un temple, en 2006, alors qu’il était encore membre de Manchester United, il a été payé par Coca-Cola. Peu de temps après, il a également fait une publicité pour le marché asiatique où on pouvait le voir siroter le soda.

En 2020, le Madère craque, avant impôts et soustraction du salaire qu’il percevait à la Juventus, environ 31 millions d’euros, facturé, selon Frobes, 105 millions de dollars. Beaucoup d’entre eux sont donc issus de la publicité.

De plus, Cristiano peut arriver à facturer plus de 250 mille euros pour un tweet publicitaire et sur Instagram, après s’être proclamé le « roi » du réseau social en étant la personne publique avec le plus de followers, il est 1 sur 300 millions, il peut facturer bien plus d’un million par poste.

Avec ces chiffres sur la table, beaucoup d’entre eux proviennent d’entreprises extérieures au football, Le geste qu’il a eu contre un “ex-partenaire” de ses surprises locaux et étrangers.

Ils pourraient ne pas rester impunis

Comme indiqué dans le code de l’UEFA, ces actions pourraient entraîner des sanctions financières importantes pouvant aller jusqu’à 100 000 euros et même des sanctions pour les matches. Concrètement, à l’article 11 relatif aux principes généraux de conduite, il est établi comme punissable : “conduite qui conduit le football, et l’UEFA en particulier, à causer une mauvaise image ou une mauvaise notoriété ». Voyons donc comment réagit l’instance européenne