L’hypocrite NY Times condamne le candidat du GOP ‘Quack’ Dr. Oz dans Page One Hit

Le New York Times obtient un article à succès anti-républicain au début de 2022. Le correspondant Trip Gabriel a consacré près de 2 000 mots à la campagne au Sénat américain du Dr Oz, le médecin de la télévision qui est maintenant candidat à la primaire républicaine de Pennsylvanie, pour un front -page d’histoire lundi, « Conseils douteux d’un médecin de la télévision à la chasse au Sénat ».

Lorsqu’une étude des Anciens Combattants a montré que les patients de Covid-19 traités à l’hydroxychloroquine étaient plus susceptibles de mourir que les patients non traités, ce plaidoyer s’est brutalement arrêté.

Mais dans les premiers mois de la pandémie, le Dr Mehmet Oz, le célèbre médecin avec une émission télévisée de jour, s’est positionné comme l’un des principaux promoteurs des médicaments sur Fox News. Dans le même ton qu’il utilisait pour promouvoir des cures miracles de perte de poids dans « The Dr. Oz Show », il a élevé des études limitées qui, selon lui, ont montré de merveilleuses promesses.

De nombreuses preuves montrent maintenant que les médicaments antipaludiques hydroxychloroquine et chloroquine n’étaient pas efficaces pour traiter Covid-19 et comportaient des risques potentiels.

Alors, quand de nouvelles informations sont arrivées, Oz a cessé de promouvoir les médicaments ? Scandaleux!

Alors que le Dr Oz a sauté le mois dernier dans la primaire républicaine du Sénat de Pennsylvanie, où sa célébrité lui donne un avantage important dans une course cruciale, il a lié sa candidature à la politique de la pandémie. Il a fait appel à la colère des conservateurs contre les mandats et les fermetures, et contre les « responsables » qui, a-t-il dit, « ont pris notre liberté ».