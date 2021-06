L’hypothèse de fuite de laboratoire a-t-elle été prouvée ? 10z viral

Le sénateur Tom Cotton et d’autres ont été fustigés pour avoir suggéré que la possibilité que le virus de Wuhan se soit échappé de l’Institut de virologie de Wuhan devrait faire l’objet d’une enquête. Non seulement de telles suggestions ont été dénoncées, mais jusqu’à la semaine dernière, Facebook n’a même pas permis de discuter de l’idée que le coronavirus proviendrait d’un laboratoire chinois.

Au cours des deux dernières semaines, un consensus s’est dégagé sur le fait que l’hypothèse de la fuite de laboratoire est plausible et mérite certainement une enquête. Ce n’est cependant pas parce que quelque chose de nouveau est apparu ces derniers jours. Andy McCarthy soutient que non seulement la théorie des fuites en laboratoire est plausible, mais qu’elle s’est déjà avérée correcte au-delà de tout doute raisonnable. Il fait un argument solide :

Les accidents de laboratoire sont courants et sont connus pour engendrer des maladies infectieuses (y compris la fuite du SRAS1 de l’Institut national chinois de virologie à Pékin « pas moins de quatre fois », selon Wade). Les scientifiques du WIV menaient des recherches sur le gain de fonction sur les coronavirus basés sur les chauves-souris, en particulier leur capacité à infecter les humains. Les chauves-souris dans lesquelles se trouvent des virus étroitement apparentés (mais, surtout, pas identiques) n’habitent pas les environs de Wuhan – elles se trouvent à près de mille kilomètres de cette ville densément peuplée et ont une portée de vol limitée. La probabilité d’une transmission interspécifique naturelle (en dehors d’un laboratoire) est infinitésimale. Les conditions de laboratoire à Wuhan n’étaient pas suffisamment sûres – grossièrement, semble-t-il. Plusieurs chercheurs du laboratoire sont tombés malades (au moins trois suffisamment gravement pour être hospitalisés) juste au moment critique, à l’automne 2019, avant le premier cas identifié d’infection par le SRAS-CoV2, le virus qui cause le COVID-19. Ici, deux points supplémentaires sont saillants. Premièrement, ceux qui prétendent de manière invraisemblable que le cas circonstanciel est faible ignorent toujours le fait gênant que le cas circonstanciel de leur théorie préférée de la transmission naturelle (de la chauve-souris à l’homme, directement ou via une espèce intermédiaire) est si faible qu’il est négligeable – il étant, le plus révélateur, aucune existence connue d’une chauve-souris (ou pangolin, etc.) dans laquelle un virus correspondant au SRAS-CoV2 a été trouvé.

Je ne sais pas d’où vient le coronavirus, mais les arguments avancés par Andy sont évidemment révélateurs. J’insisterais sur deux points différents.

Premièrement, l’anxiété de l’ensemble de l’establishment américain à protéger le Parti communiste chinois est remarquable. Des Américains éminents, de Joe Biden à Mark Zuckerberg en passant par Lebron James, donnent apparemment la priorité à la loyauté envers la Chine sur à peu près tout le reste. Nous, les Américains normaux, avons besoin de mieux comprendre pourquoi cela devrait être vrai.

Roger Simon répond à cette question :

Beaucoup d’entre eux [Wall Streeters]—presque tous à gauche du centre, du moins publiquement—ont tranquillement décidé, qu’ils se l’admettent consciemment ou non, que la Chine sera la gagnante dans sa lutte contre les États-Unis et l’Occident. Certains d’entre eux le souhaitent même pour leur propre avantage. Encore une fois, pour la plupart tacites, ils voient le PCC comme monolithique et mieux organisé – n’ayant pas à faire face au désordre de la démocratie – et clairement plus impitoyable (de Tiananmen aux Ouïghours en passant par le Falun Gong), et donc inévitablement victorieux. C’est une situation “si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les”, aussi pathétique que cela puisse paraître. Et c’est tout autour de nous. Gagner des méga-dollars avec la Chine l’emporte sur l’opposition à leurs politiques horribles pour un grand pourcentage de notre pays, souvent surtout à ceux qui prétendent le contraire.

***

Le mondialisme, comme je l’ai écrit dans un article précédent, est en réalité le sino-isme. C’est comme ça que ça marche. Un exemple parfait est le géant Apple dont les revenus trimestriels les plus récents en Chine ont atteint un record de plus de 21 milliards de dollars. En même temps, nous avons eu toutes sortes de discours de « justice sociale » du PDG Tim Cook. Ce que Cook fait, encaisser gros d’un côté tout en articulant des piétés «libérales» de l’autre, convient parfaitement aux communistes chinois, leur permettant essentiellement. Apple devient alors un pilier du communisme américain tout comme Huawei est un pilier du communisme chinois. (Ce n’est pas sans importance, les cinq principaux dirigeants d’Apple, dont Cook, ont gagné un total de presque exactement 120 millions de dollars en 2020, en hausse de 13% pendant la pandémie.) Presque tout notre monde de l’entreprise trottine avec impatience, la majorité agissant de la même manière. Et maintenant, le plus effrayant de tous, l’armée s’est « réveillée ». A qui profite cela ?

Pas toi et moi, bien sûr.

Le deuxième point clé, je pense, est de savoir comment la presse américaine s’est combinée avec les médias sociaux pro-chinois pour supprimer la discussion sur l’origine de Covid. Le New York Times et le Washington Post pourraient aussi bien être la Pravda et le Tass pour tout l’intérêt qu’ils ont à diffuser des informations qui mettent en doute la ligne du parti de gauche. Et Facebook, Twitter et al. non seulement soutenir la ligne du Parti démocrate/Parti communiste chinois, mais pire encore, supprimer agressivement toute suggestion selon laquelle un point de vue différent est même possible.

Nous vivons une époque très sombre.