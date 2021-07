Li Auto est un achat alors qu’il se prépare à inscrire les actions de LI à Hong Kong

La Chine est en tête de la course à la transition vers les véhicules électriques, et on s’attend à ce que d’autres pays emboîtent le pas. C’est le moment idéal pour investir dans les entreprises de véhicules électriques et avec la concurrence croissante dans le secteur, vous avez le choix entre plusieurs entreprises. Tesla (NASDAQ :TSLA) mène la course, mais un certain nombre d’autres fabricants de véhicules électriques, dont Li Auto (NASDAQ :LI), ne sont pas loin derrière. L’entreprise occupe une position forte sur le marché et a le potentiel de se développer dans les années à venir. L’action LI est en hausse de 110% par rapport à l’année dernière.

Source : Carrie Fereday / Shutterstock.com

Le stock de LI n’a pas eu une course en douceur. Il a atteint son plus bas de 17 $ en mai avant de remonter en juillet à 34 $. Il s’est négocié dans les 30 $ ces derniers temps.

La correction a eu lieu en raison d’inquiétudes liées à sa valorisation et à l’impact de la pénurie de puces. Maintenant que la pénurie de puces est en grande partie terminée, l’action a le potentiel de grimper plus haut dans les semaines à venir. Dans cet esprit, examinons le cas pour investir dans les actions LI.

Liste de Hong Kong

La société a reçu l’approbation d’un premier appel public à l’épargne de la Bourse de Hong Kong. Li suit les traces de son rival XPeng (NYSE :XPEV) qui a également inscrit ses actions à Hong Kong.

Li Auto prévoit d’y être cotée via une double cotation primaire qui ouvrira ses actions aux investisseurs en Chine. La société utilisera les recettes pour la recherche et le développement et pour étendre ses technologies de conduite autonome.

Li continuera à avoir des livraisons solides au troisième trimestre

Au cours des premier et deuxième trimestres, la société a livré un total de 30 154 véhicules, et je suis convaincu que ses livraisons continueront d’être impressionnantes au troisième trimestre, car la demande pour ses véhicules électriques est élevée.

Li Auto n’a qu’un seul modèle sur le marché et profite du succès de ce premier véhicule. Si l’entreprise parvient à dévoiler son deuxième modèle dans les délais, le constructeur automobile devrait bénéficier d’une demande plus élevée et de livraisons importantes. En conséquence, l’action LI pourrait atteindre de nouveaux sommets.

Des données financières solides

Au premier trimestre, les revenus de Li ont grimpé de 319% en glissement annuel. à 545,7 millions de dollars. Compte tenu du nombre élevé de livraisons de Li pour le deuxième trimestre, la société continuera probablement à enregistrer une forte croissance des ventes. Il a également eu un flux de trésorerie d’exploitation positif de 141,4 millions de dollars au premier trimestre.

La société a annoncé une perte nette de 54,9 millions de dollars au premier trimestre, ce qui est nettement inférieur à la perte qu’elle avait signalée pour le trimestre précédent. Li devrait largement dépasser les prévisions moyennes des analystes au deuxième trimestre. Si le constructeur automobile parvient à réduire sa perte nette, il fera un grand pas en avant pour devenir rentable bien avant ses concurrents.

La société a le potentiel de générer des flux de trésorerie disponibles sains au cours des deux à trois prochaines années. Il a également levé 862 millions de dollars en avril 2021 grâce à une offre de billets de premier rang convertibles, de sorte qu’il dispose de suffisamment de liquidités pour durer les 12 prochains mois.

Le résultat sur LI Stock

Dans l’ensemble, Li Auto a un potentiel de croissance énorme, faisant de l’action LI un achat avant que le constructeur automobile ne publie ses résultats du deuxième trimestre. Les résultats de la société au deuxième trimestre pourraient très bien pousser le titre à la hausse.

Avec un nombre élevé de livraisons et sa perte nette en constante diminution, Li Auto fait de grands progrès dans l’industrie. C’est un grand jeu EV et continuera de rester un acteur important dans le secteur.

La société peut déclarer une perte pour le trimestre, mais avec son fort potentiel de ventes et de revenus, l’avenir de la société s’est amélioré. Changeant de mains pour moins de 34 $, l’action LI semble sous-évaluée et constitue un achat.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.