LI Stock Bears ne peut pas contester les numéros de livraison de la société

Qu’il suffise de dire qu’il se passe beaucoup de choses avec Pékin, fabricant de véhicules électriques basé en Chine Li Auto (NASDAQ :LI). Même si le stock de LI bouge et oscille, il y a une multitude de développements pour garder le moral des parties prenantes.

Où commencer? D’une part, Li Auto vient de dévoiler un autre mois record de livraisons de véhicules.

De plus, les revenus trimestriels de l’entreprise indiquent une croissance solide. En conséquence, la communauté des analystes se prépare à un solide chiffre d’affaires en année pleine.

Au cas où tout cela ne vous suffirait pas, Li Auto serait également sur le point d’être cotée sur une bourse majeure – et de collecter une cargaison d’argent dans le processus.

Un regard plus attentif sur LI Stock

L’excitation était dans l’air en novembre 2020 lorsque l’action LI atteignait un sommet de 47,70 $ sur 52 semaines.

Depuis, les acheteurs ont fait marche arrière et ont laissé le cours de l’action baisser. Ils ont même laissé l’action atteindre un plancher de 17 $ en mai de cette année.

Cela s’est avéré être un prix d’aubaine, car l’action LI s’est redressée à 30 $ début août.

Compte tenu du point culminant précédent, les taureaux devraient considérer 50 $ comme leur objectif à long terme.

Et à court terme, 35 $ est un bon niveau à surveiller car les taureaux ont récemment été rejetés à ce prix à plusieurs reprises.

Une préoccupation est que Li Auto a un bénéfice par action de -22 cents sur 12 mois. La bonne nouvelle, c’est que c’est très proche du seuil de rentabilité.

Nous espérons donc que la société pourra réaliser un bénéfice par action positif dans un proche avenir.

Chiffres de livraison en hausse, et plus

Les opposants peuvent se disputer toute la journée, mais ils n’ont pas de munitions verbales en ce qui concerne les numéros de livraison des véhicules de Li Auto.

En remontant au mois de juin, on peut observer que Li Auto a livré 7 713 modèles Li ONE, un nouveau record mensuel pour le constructeur automobile.

Ce nombre représentait une énorme augmentation de 321 % d’une année sur l’autre. Pourtant, les actions de la société ont chuté de 5,8% le jour de l’annonce du record mensuel.

Je vous le dis, le marché peut parfois être irrationnel.

Avance rapide jusqu’en juillet, et Li Auto a livré 8 589 pour un autre record mensuel de l’entreprise.

Il s’agissait également d’une augmentation de 251% d’une année sur l’autre et de la première fois que le constructeur automobile dépassait la barre des 8 000 véhicules livrés par mois.

Je me demande : que voulez-vous de plus ?

OK, très bien, je vais vous donner encore plus de bonnes nouvelles. Selon les témoignages, les derniers résultats trimestriels de Li Auto montrent que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de CNY (yuan chinois renminbi), dépassant ainsi les attentes de 9,3 %.

Et peut-être dans cet esprit, 15 analystes couvrant Li Auto prévoient des revenus de 21,1 milliards de CNY pour 2021. Il est donc clair qu’il y a un sentiment général d’optimisme parmi les experts qui observent l’entreprise.

Bienvenue a Hong Kong

Je peux dire que vous n’êtes toujours pas motivé pour acheter des actions LI. Pas de soucis, il y a d’autres bonnes nouvelles à annoncer.

Ou du moins, c’est potentiellement une bonne nouvelle. Apparemment, Li Auto cherche à lancer un premier appel public à l’épargne à Hong Kong.

Il a été déclaré que la société cherchait à lever 1,52 milliard de dollars dans sa double cotation primaire à Hong Kong, au prix par action de 118 HKD (dollars de Hong Kong).

Li Auto vendrait 100 millions d’actions dans l’affaire, mais cela pourrait être plus que cela.

De toute évidence, la société a la possibilité de vendre 15 millions d’actions supplémentaires, ce qui pourrait potentiellement lever 227,5 millions de dollars supplémentaires. Par conséquent, la taille totale de l’accord pourrait s’étendre à 1,74 milliard de dollars.

Tout cela pourrait s’ajouter à une injection massive de capitaux pour Li Auto, ainsi qu’à l’introduction de l’entreprise à des légions de commerçants enthousiastes du marché.

La ligne de fond

Et voilà : une session cram sur la série de développements récents passionnants de Li Auto.

En cours de route, nous avons observé que la réponse du marché n’a pas toujours été rationnelle.

En conséquence, l’action LI a encore du chemin à parcourir avant d’approcher à nouveau les 50 $. Cela ne devrait pas être un problème du tout, cependant, pour quiconque envisage de prendre une position longue maintenant.

