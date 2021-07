LI Stock : La croissance continue des ventes à trois chiffres aidera Li Auto à croître

Une entreprise mal-aimée peut-elle devenir un chouchou des marchés des véhicules électriques (VE) ? C’est peut-être possible avec une startup chinoise Li Auto (NASDAQ :LI). Il n’y a pas si longtemps, j’ai tapé fort sur la table pour l’action LI, et je suis toujours très optimiste sur ce choix.

En avril, j’ai rendu compte de la mise à jour de livraison de Li Auto pour mars et de ce que cela signifiait pour l’entreprise. Pour le mois, le constructeur automobile a livré 4 900 Li ONE (le SUV électrique phare de l’entreprise), soit une augmentation de près de 239 % d’une année sur l’autre.

Puis, en mai, j’ai rendu compte de l’augmentation de 113% des livraisons de Li ONE d’une année sur l’autre, qui s’est produite en avril. Sérieusement, les sceptiques ne peuvent pas argumenter contre ces chiffres.

Cela ne s’est pas produit immédiatement, mais le cours de l’action a finalement commencé à monter. Néanmoins, je ne recommande pas de prendre des bénéfices pour l’instant car il y a encore des raisons de s’attendre à plus de croissance et de progrès.

Un regard plus attentif sur LI Stock

Pour donner un peu de perspective, revenons à l’été de l’année dernière.

En juillet 2020, Li Auto a évalué son offre publique initiale (IPO) à 11,50 $ par action de dépositaire américain, ce qui est supérieur à la fourchette de prix proposée précédemment de 8 $ à 10 $.

A cette époque, les stocks de véhicules électriques faisaient fureur. Apparemment, les commerçants étaient impatients de mettre la main sur les actions impliquées dans l’électrification automobile.

L’action LI a bondi à environ 24 $ en août 2020, puis a atteint un sommet de 47,70 $ sur 52 semaines le 24 novembre.

J’ai dit plusieurs fois que les chasseurs de prix sont souvent punis. Ici, nous avons un exemple de manuel de ce principe.

Les traders qui ont acheté LI fin novembre ont en effet été sanctionnés car le cours de l’action a chuté au cours des mois suivants. Il s’agissait d’une baisse prolongée, l’action ayant finalement atteint un plancher à 15,98 $ en mai 2021.

Depuis ce temps, cependant, l’image s’est considérablement éclaircie. Un rebond semble être en vigueur, le titre étant ouvert à 35,55 $ le 1er juillet.

Une autre augmentation à trois chiffres

J’ai déjà mentionné deux cas de Li Auto rapportant des chiffres de vente d’automobiles indiquant des augmentations en pourcentage à trois chiffres.

Cela ne devrait-il pas suffire à convaincre les sceptiques ? Certaines personnes seront têtues, alors je vais fournir plus de munitions aux taureaux tout de suite.

Tout récemment, Li Auto a publié sa mise à jour de livraison de mai 2021. Les résultats ont été, comme nous devrions nous y attendre maintenant, exceptionnels.

Il s’avère que la société a livré 4 323 véhicules Li ONE en mai. Cela signifie une augmentation de 101,3 % d’une année à l’autre.

En outre, pour tous ceux qui comptaient, la société comptait 83 magasins de détail dans 57 villes, ainsi que 147 centres de service et ateliers de carrosserie et de peinture autorisés par Li Auto opérant dans 109 villes, au 31 mai.

Même avec tous ces points de données, il y aura toujours des sceptiques et des opposants. Nous pouvons répondre à l’une de leurs principales préoccupations maintenant.

Ils vont continuer à monter

Certaines personnes diront que la pénurie mondiale de semi-conducteurs est un vent contraire à l’échelle de l’industrie. Leur point est dûment noté.

Yanan Shen, co-fondateur et président de Li Auto, n’est évidemment pas déconcerté par cette préoccupation.

Shen reconnaît que “la pénurie actuelle de semi-conducteurs à l’échelle de l’industrie continue de générer des incertitudes”.

Néanmoins, Shen reste “optimiste” sur le fait que les livraisons de Li Auto au deuxième trimestre 2021 “dépasseront l’extrémité supérieure de notre fourchette de prévisions et continueront d’augmenter à l’avenir”.

Pour défendre cette position très optimiste, Shen cite “la forte adoption du Li ONE 2021 depuis son lancement”, ce qui est indiscutable compte tenu des points de données susmentionnés.

Shen cite également « l’expansion continue de son entreprise de notre réseau de vente directe et de service », ainsi que « les commentaires très positifs et la forte reconnaissance de nos utilisateurs » en ce qui concerne le Li ONE.

Zut, je n’ai même pas besoin de construire une thèse de taureau pour Li Auto à ce stade. C’est exactement ce que le président de l’entreprise a fait – et bien mieux que je n’ai jamais pu le faire.

La ligne de fond

L’action LI a été battue et meurtrie, mais elle semble faire son retour et pourrait dépasser le sommet de 52 semaines dans un proche avenir.

Et quant à l’entreprise, il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la pénurie de semi-conducteurs.

Le président de Li Auto n’est pas dérouté – et les investisseurs ne devraient pas l’être non plus.

