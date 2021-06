L’IA de Google conçoit les puces d’IA améliorées de Google – .

in

Avoir des machines qui conçoivent et construisent d’autres machines est une recette pour un désastre. Du moins, c’est ce que nous disent tous les films de science-fiction. Les ordinateurs progresseront à un point où ils constitueront un danger pour l’humanité. Cela ne se produirait pas tout d’un coup, mais sur une période de plusieurs années, au point où l’IA devient sensible et développe une animosité envers l’espèce qui l’a créée.

Nous n’avons pas tout à fait atteint un scénario où les machines intelligentes peuvent créer des versions plus sophistiquées d’elles-mêmes, mais Google utilise déjà l’IA pour concevoir de meilleures puces d’IA. C’est une réalisation qui a été documentée dans un document de recherche qui montre clairement que l’IA peut améliorer sa propre conception.

Google a publié mercredi un article dans Nature détaillant la technologie utilisée pour apprendre à l’IA à concevoir de nouvelles puces d’IA qui seraient plus rapides et plus économes en énergie que leurs prédécesseurs.

Le logiciel développé par Google permet à un ordinateur de créer la conception d’une puce IA de nouvelle génération en seulement six heures. Une équipe d’ingénieurs humains aurait besoin de mois de conception. Google a utilisé cette technologie pour fabriquer ses dernières puces d’unité de traitement tenseur, a expliqué la société.

Ce que les algorithmes d’IA font pour Google, c’est de dessiner le plan d’étage de la puce. Cela implique de tracer l’emplacement des différents composants d’un système sur puce pour maximiser la vitesse de traitement et réduire la consommation d’énergie. Les composants, notamment le processeur, le processeur graphique et les puces mémoire, sont placés sur la puce en silicium et connectés.

Google a fourni à l’algorithme 10 000 plans d’étage de puces afin qu’il puisse comprendre et apprendre ce qui fonctionne le mieux dans la conception de puces pour améliorer la vitesse et l’efficacité. L’IA a réussi à surprendre les chercheurs en créant des conceptions auxquelles les humains pourraient ne pas penser. Les concepteurs de puces humaines disposeraient les composants en lignes nettes, mais l’IA de Google a utilisé une approche dispersée pour concevoir un meilleur SoC.

Comme le souligne CNBC, ce n’est pas la première fois que l’IA de Google devient « voyou », en proposant des solutions inattendues. Google a utilisé différents algorithmes d’IA il y a quelques années afin que ses ordinateurs puissent battre les meilleurs joueurs de Go au monde. C’est à ce moment-là que les joueurs humains ont été stupéfaits par un mouvement d’IA gagnant auquel aucun autre rival humain n’aurait pensé.

Mis à part les scénarios d’apocalypse de l’IA, il est important de noter que ces algorithmes sophistiqués ne fonctionnent pas ou n’apparaissent pas seuls. On apprend aux machines à exécuter une tâche particulière et elles s’améliorent avec le temps. Mais l’IA ne peut pas encore créer de meilleures puces d’IA à elle seule, à partir de zéro, sans que les humains ne lui apprennent à améliorer la vitesse et l’efficacité. Il en va de même pour battre des humains à n’importe quelle compétition.

Selon les ingénieurs de Google, la nouvelle conception de puce dont Google a été le pionnier pourrait avoir des « implications majeures » pour le secteur des semi-conducteurs.

Très beau travail de Google sur l’optimisation profonde basée sur RL pour la disposition des puces.

Le recuit simulé et ses héritiers sont finalement détrônés après 40 ans.

Celui-ci utilise entre autres graph NN et deConvNets.

Je n’imaginais pas dans les années 90 que les (de)ConvNets pourraient être utilisés pour cela. https://t.co/WY68QNnuMY — Yann LeCun (@ylecun) 10 juin 2021

Le scientifique en chef de l’IA de Facebook, Yann LeChun, a admiré la percée sur Twitter. Un éditorial distinct de Nature a également salué les réalisations de Google, affirmant que cela pourrait être “une aide considérable pour accélérer la chaîne d’approvisionnement”. Le journal a également noté que “l’expertise technique doit être largement partagée pour s’assurer que” l’écosystème “des entreprises devienne véritablement mondial”, avertissant que de telles réalisations technologiques ne devraient pas “faire fuir les personnes possédant les compétences de base nécessaires”.

