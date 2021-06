L’IA de Google devient si bonne qu’elle pourrait bientôt vous apprendre le français (ou une autre langue)

in

Google travaille sur un nouveau projet pour enseigner aux gens des langues étrangères via la recherche Google, selon un rapport exclusif de The Information. Le projet, qui s’appellerait Tivoli en interne, pourrait être lancé plus tard cette année.

Le service fonctionnera initialement sur du texte, mais l’équipe à l’origine du projet travaille sur des moyens d’ajouter la fonctionnalité à Google Assistant et YouTube. Dans YouTube, Tivoli pourrait créer des quiz linguistiques, où les utilisateurs pourraient s’enregistrer après avoir regardé une vidéo. L’IA de Google évaluerait ensuite leurs performances pour les aider à s’améliorer.

Les employés travaillant sur le projet espèrent que l’IA plus conversationnelle permettra aux apprenants d’appréhender plus facilement de nouvelles langues et d’élargir leur potentiel de gains “en les rendant éligibles pour de nouveaux emplois”.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le développement de Tivoli aurait commencé il y a deux ans en utilisant le modèle de conversation neuronale Meena de Google, qui a depuis évolué vers LaMDA. Comme annoncé par Google lors de l’I/O 2021, LaMDA permettra également à Google Assistant d’avoir des conversations plus fluides avec les utilisateurs à l’avenir.

Un grand nombre de personnes utilisent déjà la recherche Google pour traduire du texte d’une langue à une autre. Ceci, associé à la domination de la recherche de Google, aurait fait craindre à quelques dirigeants que le projet ne finisse par créer un nouveau problème antitrust pour l’entreprise.

Avec Tivoli, Google s’attaquera aux meilleures applications d’apprentissage des langues, qui donnent l’impression que l’apprentissage d’une nouvelle langue donne l’impression de jouer à un jeu. Duolingo est actuellement l’application d’apprentissage des langues la plus populaire, avec plus de 500 millions d’utilisateurs.

Le mois dernier, Google a été condamné à une amende de 100 millions d’euros par l’organisme italien de surveillance de la concurrence pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché. Les législateurs américains ont également présenté de nouveaux projets de loi antitrust plus tôt ce mois-ci pour affaiblir la domination des Big Tech.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.