L’IA d’IBM est capable de prédire comment les patients atteints de la maladie de Parkinson vont se développer

30/07/2021 à 15h28 CEST

Dans le passé, nous avons vu des médecins utiliser un logiciel d’intelligence artificielle pour détecter les tumeurs cérébrales, les maladies rénales et divers types de cancer. Désormais, des chercheurs de IBM et la Fondation Michael J. Fox (MJFF) disent avoir développé un programme qui peut prédire comment les symptômes d’un patient évolueront avec la maladie de Parkinson en termes de temps et de gravité. Dans The Lancet Digital Health, ils déclarent que un logiciel pourrait transformer la façon dont les médecins aident les patients à gérer leurs symptômes en leur permettant de mieux prédire l’évolution de la maladie.

« Notre objectif est utiliser l’intelligence artificielle pour aider à la gestion des patients et à la conception d’essais cliniques. Ces objectifs sont importants car, malgré la prévalence de la maladie de Parkinson, les patients présentent une gamme unique de symptômes moteurs et non moteurs », a déclaré IBM.

L’avancement n’aurait pas été possible sans la Parkinson’s Progression Markers Initiative, une étude parrainée par la Fondation Michael J. Fox. Pour ceux qui ne le savent pas, l’acteur mythique souffre de la maladie de Parkinson et il s’est entièrement tourné vers l’aide d’autres personnes atteintes de cette maladie. IBM décrit l’ensemble de données, qui comprend des informations sur plus de 1 400 personnes, comme le “volume le plus important et le plus important de données longitudinales sur les patients atteints de la maladie de Parkinson à ce jour” et affirme qu’il a permis à son modèle d’intelligence artificielle de cartographier des schémas de symptômes complexes et leur progression.

On estime que la maladie de Parkinson affecte plus de 6 millions de personnes dans le monde et il n’existe actuellement aucun remède connu contre elle. IBM Research et MJFF prévoient de continuer à travailler sur le modèle d’IA. À l’avenir, ils espèrent l’améliorer en fournissant des caractérisations plus granulaires des différents stades de la maladie.