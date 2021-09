L’IA donne à certains personnages de Dark Souls des visages humains un peu normaux

Alors que la semaine dernière, nous avons vu un tas de personnages de Street Fighter avec des visages humains réalistes, cette semaine, la même IA est activée sur un jeu qui est apparemment encore moins susceptible de nous donner des résultats fonctionnels : Dark Souls.

Inspiré par le même Corridor Crew qui a conduit aux visages de Street Fighter, le mur illusoire a attrapé tout un tas de personnages de Dark Souls et a testé ce que l’IA peut produire à travers tous ces chapeaux et cette tristesse.

Bien sûr, les monstres sont hors de propos, ce qui limite ce qui peut et ne peut pas être fait avec le jeu. L’IA n’est pas magique ; cela repose sur la capacité d’identifier certaines caractéristiques du visage humain, puis de les améliorer, et donc tout ce qui a un visage nettement inhumain, ou un visage couvert de trucs, ne peut pas produire de résultats.

Cela nous limite donc aux PNJ et ennemis humanoïdes du jeu, et mon garçon, les résultats ici sont encore plus impressionnants qu’ils ne l’étaient avec Street Fighter. Peut-être parce que ces modèles sont plus simples, ou parce qu’ils sont présentés dans des poses moins dynamiques que l’art stylisé de Street Fighter, mais les personnages plus conventionnels ici ont fière allure.

Comme ça!

Et ça!

Et, euh, l’œuf chargé !

Vous pouvez voir la vidéo complète ici, qui s’attarde principalement sur les PNJ, mais a également le temps à la fin d’essayer quelques méchants :

L’intelligence artificielle utilisée ici s’appelle StyleCLIP, qui est probablement mieux décrite comme “Photoshop piloté par le texte, avec tout le bon, le mauvais et le chaos que cela implique”. StyleCLIP peut faire toutes sortes de choses étranges et merveilleuses avec des images, mais la chose spécifique à laquelle les gens se sont vraiment intéressés ces derniers temps – comme le montrent ces deux dernières vidéos que nous avons partagées – a été de lui donner des images de personnages fictifs et de voir de vrais visages humains cracher. à l’autre extrémité.