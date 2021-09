L’IA donne aux personnages de Street Fighter V des visages humains terrifiants

Zangief ? Image : Siberian_644

Alors que la liste des personnages de Street Fighter V est (principalement) censée avoir l’air humaine, tout le monde a évidemment une inclinaison caricaturale puisque le jeu n’a jamais essayé d’être photoréaliste. Imaginons un instant, cependant, que Capcom essayait de faire en sorte que tout le monde ait l’air réel.

Ce que vous allez voir ici, ce sont les résultats de l’alimentation des modèles de personnages du jeu via une intelligence artificielle, appelée StyleCLIP, qui est probablement mieux décrite comme “Photoshop piloté par le texte, avec tout le bon, le mauvais et le chaos que cela implique”.

StyleCLIP peut faire toutes sortes de choses étranges et merveilleuses avec des images, mais une chose à laquelle les gens se sont vraiment intéressés ces derniers temps a été de lui donner des images de personnages fictifs et de voir de vrais visages humains cracher à l’autre extrémité.

Cette vidéo de Corridor Crew du début de la semaine illustre parfaitement ce dont elle est capable, du Thanos qui est très investi dans les libertés personnelles que vous pouvez voir dans la vignette ci-dessous, à un Geralt qui a l’air… vraiment bien , réellement:

Mais ce n’est pas Street Fighter, et le titre disait Street Fighter, donc nous sommes ici pour Street Fighter. Siberian_644 (qui a obtenu les images) et Final_Boss (qui les a fournies à l’IA) se sont associés l’autre jour pour nourrir l’IA toute une gamme de visages de personnages pour voir ce qu’elle pourrait apporter, et tandis que dans certains cas (Laura, Vega , Chun-Li et Lucia) il fait un travail incroyable, dans d’autres, ce n’est pas le cas.

G/O Media peut toucher une commission

Vous voyez, l’IA fonctionne mieux lorsqu’elle a un regard clair sur tout un visage et lorsqu’elle peut facilement trouver les identifiants clés de ce visage avec lesquels travailler. Ainsi, les personnages portant des chapeaux, des cache-œil et des masques faciaux sont un combat, tout comme ceux qui ont des caractéristiques telles que des dents pointues.

Voici quelques exemples parmi les plus réussis :

C’est super ! Mais comme je l’ai dit, l’IA est à son meilleur lorsqu’elle a des cheveux réguliers et un visage clair avec lequel travailler. Donc Ibuki est… un défi. Tout comme le bandeau de Ryu :

J’ai cependant gardé le meilleur pour la fin :