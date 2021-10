L’IA est l’avenir controversé de la technologie, que cela nous plaise ou non

Je suis ce que beaucoup de gens appelaient un futuriste. Pas l’écrivain de science-fiction du genre futuriste, mais le gars qui a compris très tôt que lorsque la technologie a vraiment commencé à exploser à la fin du 20e siècle, tout allait changer. J’espérais naïvement que tout changerait pour le mieux, mais nous avons tous des rêves quand nous sommes jeunes qui s’écrasent au fil du temps.

Mais la technologie a changé le monde de presque toutes les manières, et cela affecte chacun d’entre nous chaque jour. Le prochain grand saut technologique, que nous avons déjà vu et vu fleurir, est l’IA. L’IA n’est ni artificielle ni intelligente, peu importe ce que son nom implique. Mais il est là pour rester – et il va devenir une partie plus importante des produits de tous les jours qui façonnent notre monde.

Source : Andrew Myrick / Android Central

L’IA est un mot sophistiqué pour une nouvelle façon de programmer un ordinateur. Que ce soit dans votre téléphone, votre montre ou une salle de serveurs géante au fond d’une montagne, les pièces de l’ordinateur ne peuvent pas apprendre. Ils peuvent être manipulés pour agir indépendamment, cependant, et c’est vraiment ce que signifie l’IA : un peu de code informatique qui permet à une machine comme le meilleur téléphone Android de prendre des décisions.

Big Tech utilise l’IA, mais il en va de même pour toutes les autres entreprises qui dépendent de la technologie.

L’IA est utilisée de tellement de manières qu’elle en devient ahurissante. La nourriture que vous mangez passe d’un champ à votre assiette grâce à l’IA. Même l’épicerie peut utiliser l’IA pour déterminer la quantité de chaque produit sur les étagères. L’IA est utilisée dans les armes de guerre, à la fois conventionnelles et « cyber ». Mais il est également utilisé sur le téléphone dans votre main en ce moment, et les derniers produits d’Amazon, ainsi que le prochain Pixel 6 de Google, s’appuient dessus de manière nouvelle (peut-être excitante et géniale).

Nous avons tous utilisé l’IA et avons été satisfaits des résultats car toutes les applications modernes de cartographie et de navigation l’utilisent beaucoup. Nous voulons aller d’un point A à un point B, et nous voulons que notre application de navigation nous y amène tout en veillant à ce que nous ne restions pas coincés dans un embouteillage ou perdus au milieu de nulle part avec un manque d’essence. Nous pourrions même vouloir qu’il nous indique un itinéraire où nous pouvons nous arrêter au Popeye’s Chicken pour le déjeuner. Il fait tout parce qu’il est programmé pour prendre des décisions, et c’est l’IA.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Mais nous avons tous vu ou entendu parler du mauvais côté de l’IA, aussi, à cause de YouTube. Chaque fois qu’un créateur de contenu se plaint de YouTube (et oui, la plupart du temps, il a un reproche légitime), c’est à cause de “l’algorithme” ou de la façon dont une vidéo a été supprimée alors qu’elle n’aurait pas dû l’être. C’est parce que Google utilise la programmation d’IA pour agir comme première ligne de modération et alimente la vue recommandée sur votre application YouTube.

Pour voir le mauvais côté de l’IA, il suffit de regarder sur YouTube et “l’algorithme.”

Google est presque obligé de le faire car même il n’a pas l’argent pour embaucher un million d’humains pour regarder chaque vidéo lorsqu’elle est téléchargée sur YouTube. L’échec est donc humain, où les cas et la communication des créateurs aux personnes réelles prennent une éternité et ne font souvent aucune différence. En fin de compte, cependant, un créateur n’aurait pas à essayer de parler à un représentant YouTube si l’IA ne supprimait pas une vidéo sans raison.

C’est pourquoi lorsque des entreprises comme Google et Amazon s’appuient autant sur l’IA dans des produits de consommation comme les téléphones Pixel ou les haut-parleurs intelligents, c’est un peu inquiétant. Par exemple, si vous achetez l’un des nouveaux produits de sécurité Ring et choisissez de payer pour le plan d’abonnement de premier niveau, Alexa peut déterminer si une personne sur votre caméra est quelqu’un qui ne devrait pas être là, et il jouera le son de un chien de garde qui aboie. Google peut reconnaître tous les visages sur toutes vos photos (vous devez l’approuver dans l’application) et vous permet de rechercher des images en fonction des personnes qui les composent. Encore une fois, l’IA fait la plupart du travail ici.

Source : Amazon

C’est quelque chose que nous allons voir de plus en plus, et pour que cela fonctionne bien, il faudra qu’il soit plus invasif. Contre toute attente, j’utilise des produits intelligents de Google, comme Nest Hub, chez moi. Je sais que cela signifie que je donne des tonnes de données extrêmement précieuses et personnelles sur ma maison, ma famille et moi-même à Google, mais ce que je reçois en retour donne l’impression que c’est un commerce équitable. Je pense que Google est connu pour collecter chaque atome de données de chaque personne possible. Mais il protège aussi très, très bien ces données. Si Google est piraté et que je suis obligé d’obtenir une autre carte Visa (grâce à Target, grâce à T-mobile, encore grâce à Target, grâce à Sony) parce que mes données ont été volées, ou si Google décide de commencer à vendre mes données (encore une fois, grâce à T-Mobile) J’arrêterai complètement d’utiliser leurs trucs.

Nous échangeons nos données personnelles parce que nous obtenons en retour des produits que nous aimons utiliser.

Beaucoup plus de personnes échangent le même type de données vers Amazon, car Alexa offre principalement la même expérience que Google Assistant. Il peut contrôler vos lumières et votre thermostat, bien sûr, mais il peut aussi vous dire de prendre un parapluie ou que votre train aura 15 minutes de retard avant que vous ne quittiez la maison.

Les gadgets d’assistant à domicile alimentés par l’IA sont très bon marché. Vous pouvez acheter le plus petit haut-parleur intelligent de Google ou d’Amazon pour moins de 50 $, pour l’amour de Dieu. Cependant, vous devez comprendre pourquoi c’est si bon marché – vous le payez avec les données que vous fournissez. Ces données sont ce qui a fait de Google le plus grand annonceur au monde et de Jeff Bezos l’homme le plus riche du monde et de l’espace.

Un jour moyen, vous dites à Google ou à Amazon (oubliez Siri car Siri est inutile) une pléthore de données précieuses. Quand vous vous réveillez, quand vous êtes à table pour prendre votre petit déjeuner, quand vous partez pour le travail, comment vous vous rendez au travail, où vous travaillez, où vous déjeunez, combien d’heures vous avez travaillé, où vous vous êtes arrêté sur le chemin du retour si c’est un vendredi, etc.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Vous communiquez également à ces entreprises des données vous concernant que vous ne réalisez même pas. Par exemple, Google et Amazon savent quelle taille de chaussures je porte car j’ai acheté mes baskets de 11,5 pouces sur Amazon. Ils savent que je préfère les boxers et les T-shirts sans étiquette et savent même que je suis en fauteuil roulant et que j’achète la plupart de mes articles de pêche en ligne parce que j’habite trop loin d’un Bass Pro Shop. Toutes ces données alimentent le système d’IA géant qui gère les activités principales de l’entreprise, ce qui les aide à en savoir plus sur vous. Il classe également vos préférences dans un pool géant qui dit que la plupart des gens achètent des boxers Hanes et non des whiteys serrés Jockey. Ou l’inverse si l’humanité n’est pas civilisée.

Amazon et Google savent quels sous-vêtements vous portez.

Même lorsque ces données ne sont pas utilisées directement, elles sont toujours là. Les deux sociétés vous donnent des outils pour « effacer » les données vous concernant qu’elles contiennent, mais personne n’est assez naïf pour croire que tout est effacé. Si c’est le cas, je suis désolé de vous dire que vous vous trompez probablement. Sans des milliards et des milliards de données sur les clients, Google ne peut pas cibler les publicités et Amazon ne peut pas vous montrer ce qu’il veut vous inciter à acheter. Je l’ai déjà dit et je le répète : les données personnelles sont une monnaie d’échange. Il existe une relation directe entre la quantité de données dont dispose une entreprise et le chiffre d’affaires qu’elle génère chaque année.

Source : Amazon

J’ai principalement parlé de Google et d’Amazon ici, mais chaque entreprise qui fabrique un produit ou un logiciel « intelligent » collecte des données sur vous. Samsung adore récupérer vos données. Microsoft aussi. Et oui, même Apple collecte une tonne de données vous concernant. Ces entreprises l’utilisent différemment et n’en dépendent pas autant pour gagner beaucoup d’argent, mais il est toujours là, assis sur un ordinateur dans une ferme de serveurs froide et solitaire.

Je n’échangerai jamais mon chien Rex contre un robot Alexa.

Toutes ces données, une fois introduites dans la prochaine génération de produits alimentés par l’IA, ne sont pas une pensée agréable. Mais ça va arriver, qu’on le veuille ou non. Peut-être que cela fonctionnera bien et que des choses, comme Google sachant ouvrir mes stores et augmenter lentement mes lumières à 7 heures du matin, deviendront plus utiles. Peut-être que les nouveaux produits Ring d’Amazon pourront vous protéger, vous, votre famille et vos biens. Ou peut être pas.

Quoi qu’il en soit, il est toujours intéressant de voir comment la technologie a évolué si rapidement. Nous sommes littéralement à un point où nous pouvons avoir un chien robot au lieu d’un teckel. J’espère qu’il ne fera pas caca devant la porte parce que vous ne l’avez pas sorti assez vite.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

